Budvaru loni klesl zisk před zdaněním o 39,5 pct na 255,8 milionu Kč

České Budějovice - Pivovaru Budějovický Budvar loni klesl zisk před zdaněním o 39,5 procenta na 255,8 milionu Kč. Tržby z prodeje výrobků a služeb klesly o necelá tři procenta na 3,03 miliardy. Vyplývá to z informací na webu firmy a srovnání s předloňskými výsledky. Zisk po zdanění klesl o 40 procent na 200,8 milionu, vyplývá z výroční zprávy pivovaru. Národní podnik se musel loni vyrovnat se zastavením dodávek do Ruska i dopady inflace.

Výstav klesl meziročně o 1,2 procenta na 1,788 milionu hektolitrů. Budvar letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun, odpovídá to jeho loňskému zisku, řekl začátkem června bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Loni ke konci roku pivovar takto odvedl 550 milionů korun.

"Jsem velmi rád, že se nám v loňském mimořádném roce, kdy jsme prakticky přes noc zastavili prodeje na ruský trh, podařilo tuto ztrátu v objemu a tržbách do značné míry kompenzovat. V zisku jsme se pak navíc museli vypořádávat s následky prudkého a náhlého zdražení cen energií, paliv a obalového materiálu v celkovém negativním dopadu přes 250 milionů Kč," uvedl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

Pokles výstavu i tržeb přímo souvisí především se zastavením dodávek na ruský trh, dodal. Rusko, kam Budvar po začátku války na Ukrajině přestal vyvážet, patřilo mezi pět hlavních exportních trhů, k nimž se dál řadí Německo, Polsko, Slovensko a Británie. Pokles daný ruským trhem se povedlo částečně kompenzovat díky prodejům nového nealko piva BirGo vyrobeného s firmou Mattoni.

Provozní zisk Budvaru loni klesl téměř o 55 procent na 203,6 milionu. Tržby za pivo loni klesly o 4,2 procenta na 2,89 miliardy. Letos plánuje Budvar tržby přes tři miliardy korun.

Válka na Ukrajině ovlivnila i ceny paliv a energií. Přispěly tak k růstu inflace, která se negativně promítla do cen surovin a produktů, jež jsou nezbytné pro výrobu, uvedl podnik. Nejvíc na Budvar dopadly vyšší ceny obalů a elektřiny. Náklady na materiál a energie podniku stouply o 15,1 procenta, tedy o 185 milionů Kč.

Vývoz loni klesl o 3,8 procenta na 1,27 milionu hektolitrů. Budvar tak loni vyvezl 71,5 procenta produkce. V roce 2021 vyvezl Budvar přes 1,3 milionu hektolitrů piva. Exportně se pivovaru loni dařilo třeba ve Velké Británii, kde poprvé prodal přes 90.000 hektolitrů, řekl ČTK již dříve Dvořák.

"I přes turbulentní vývoj na východě se ale pivovaru na dalších trzích Evropy mimořádně dařilo. Zaznamenán byl historicky nejlepší výsledek na Slovensku, kde má národní pivovar jednu z dceřiných společností. Podařilo se rovněž navýšit vývoz do Spojeného království, a to téměř o dvacet procent," uvedl pivovar na webu. Meziročně výrazně rostl i vývoz do dalších evropských zemí jako Rakouska, Španělska, Itálie, ale i Maďarska či Chorvatska. Budvaru se dařilo i mimo Evropu. Ve Spojených arabských emirátech prodal loni téměř o polovinu víc piva než o rok dřív. Loni také vzrostl export do Kanady, kde Budvar prodává své pivo pod značkou Czechvar. Budvar vyváží do více než 70 zemí.

V ČR se začaly na předcovidová čísla loni postupně vracet prodeje piva v restauracích. Zároveň ale klesl maloobchodní prodej.

Pivovar loni investoval 313 milionů Kč. Hlavní investicí kolem 300 milionů byla nová linka na stáčení piva do plechovek s kapacitou až 45.000 plechovek za hodinu. Letos Budvar investuje kolem 300 milionů korun, řekl ČTK již dříve Dvořák. Budvar bude rozhodovat, zda letos začne stavět novou, třetí varnu. Loni Budvar zahájil projektovou přípravu. Jde o poslední z rozvojových investic v souhrnné výši dvou miliard korun, které začaly v roce 2015. Až skončí, výstav by mohl dosáhnout 2,4 milionu hektolitrů.