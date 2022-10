Budvar zdraží od 1. listopadu pivo v ČR v průměru o deset procent

Budějovický Budvar oficiálně 29. března 2022 zprovoznil novou linku na stáčení piva do plechovek.

Budějovický Budvar oficiálně 29. března 2022 zprovoznil novou linku na stáčení piva do plechovek. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Budějovický Budvar zdraží od 1. listopadu pivo na českém trhu v průměru o deset procent. Půllitr piva zdraží o korunu až dvě koruny. Příčinami jsou rostoucí ceny energií i klíčových surovin jako jsou chmel a slad. Meziročně tak národnímu podniku stoupnou náklady o několik set milionů korun. Od 1. listopadu zároveň zvýší mzdy. Na dotaz ČTK to dnes řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdražil od 1. října většinu produktů zhruba o osm procent, v průměru o 1,70 Kč na půllitru.

Budvar zdraží pivo ve všech obalech, lahvové, sudové i v plechovkách. Energie vyjdou Budvar meziročně na víc než trojnásobek. "Nárůst ceny elektřiny o tři sta procent, to jsou pro nás desítky milionů, to stejné u ceny plechovek, ceny lahví, kartonáže, obalového materiálu a energií. Od příštího roku se vedle energie a plynu zdražuje také všechno ostatní. Očekáváme zásadnější růst cen sladu, který je pro nás úplně nejpodstatnější položkou. Podle zpráv z chmelnic to vypadá na katastrofální úrodu, a byť máme dlouhodobé tříleté kontrakty, tak očekávám, že nebudou naplněné, protože chmel prostě není. V této chvíli už nemáme jediný vstup, u kterého bych mohl říci, že nám zásadně nepodraží," řekl ředitel. Suroviny i obaly zdražily o víc než deset procent, dodal.

Budvar letos už dříve zdražil exportované pivo, o pět až sedm procent. Víc zdražoval třeba v Německu, kde očekával pokles objemu. V zahraničí zdražuje podle toho, dokdy má platné smlouvy. Nyní všem zákazníkům v cizině opět zdraží. Budvar zvedá ceny i proto, že od 1. listopadu zvýší platy, o kolik, ředitel neuvedl. Letos 1. dubna vzrostly v Budvaru mzdy plošně o 2000 korun, což bylo v průměru o osm procent.

Zdražují i jiné české pivovary. Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, zdražil od 1. října většinu produktů zhruba o osm procent, v průměru o 1,70 Kč na půllitru. Kvůli nárůstu cen energií bude zdražovat i náchodský pivovar Primátor. Od 1. září zdražily Pivovary Staropramen.

Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply Budvaru loni o 10,8 procenta na rekordních 3,11 miliardy korun. Zisk po zdanění stoupl o 10,5 procenta na 337,1 milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy ve Sbírce listin. Loni uvařil Budvar rekordních 1,8 milionu hektolitrů, meziročně o 4,6 procenta víc. Tržby za pivo loni poprvé překonaly tři miliardy korun, činily 3,02 miliardy. Loni vyvezl Budvar přes 1,3 milionu hektolitrů piva, export stoupl meziročně o 11,3 procenta.