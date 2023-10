Budvar zdraží o pět až osm procent, víc zdraží balené pivo, až o dvě koruny

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar zdraží pivo v listopadu či prosinci od pěti do osmi procent. Čepované pivo podraží o korunu, balené pivo o korunu až dvě koruny. Průměrné zdražení u baleného piva bude okolo 1,50 Kč. Příčinou jsou inflační tlaky, pivovaru také stále rostou náklady. ČTK to dnes sdělila manažerka komunikace Budvaru Ivana Chlumáková. Na zdražení upozornila Česká televize. Největší český pivovar Plzeňský Prazdroj zdražil od 1. října většinu produktů téměř o šest procent.

"Ceny vstupů monitorujeme celý rok, protože situace je v posledních letech (od začátku covidové pandemie) méně stabilní. Inflační tlaky i přes pokles inflace přetrvávají, a proto jsme nuceni přistoupit k úpravě cen," řekl ČTK obchodní ředitel pivovaru Zdenek Havlena.

Budvar naposledy zdražil před rokem, o osm až 11 procent. Situace na trhu mu loni neumožnila plně promítnout dražší vstupy do cen, což mělo dopad na ziskovost výrobků, uvedl Havlena. "Celkový inflační dopad v roce 2022 dosáhnul přibližně 20 procent, přičemž jsme promítli do cen zhruba polovinu tohoto negativního dopadu," uvedl. Ačkoli inflace v porovnání s předchozím rokem postupně zpomaluje, pořád se pohybuje v násobcích hodnot předchozích let, podotkl Havlena. Za hlavní tahouny nárůstu cen vstupů označil ceny obalů, surovin a mzdové náklady.

Zdražují i další pivovary. Plzeňský Prazdroj na konci srpna oznámil, že od 1. října zdraží většinu výrobků téměř o šest procent. Více se zvedly ceny balených piv, a to v průměru o 1,50 koruny na půllitr, méně ceny čepovaných - o korunu. Důvodem zdražení jsou stále rostoucí náklady na energie, obaly a dopravu.

Pivovaru Budějovický Budvar loni klesly tržby z prodeje výrobků a služeb o necelá tři procenta na 3,03 miliardy. Zisk před zdaněním klesl o 39,5 procenta na 255,8 milionu Kč, zisk po zdanění klesl o 40 procent na 200,8 milionu. Vyplývá to z informací na webu firmy a z výroční zprávy. Národní podnik se musel loni vyrovnat se zastavením dodávek do Ruska i dopady inflace.

Výstav Budvaru klesl loni meziročně o 1,2 procenta na 1,788 milionu hektolitrů. Budvar letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun, řekl začátkem června bývalý ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Budvar loni vyvezl 1,27 milionu hektolitrů, 71,5 procenta produkce. Budvar vyváží do více než 70 zemí. Letos Budvar investuje kolem 300 milionů korun, řekl ČTK již dříve ředitel Budvaru Petr Dvořák.