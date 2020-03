České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar zastavil kvůli koronaviru linku na stáčení piva do sudů. Prodeje do řetězců jsou za březen meziročně podobné. Balené pivo pomůže Budvaru vykrýt část ztrát z prodejů sudového piva, které se zastavily. Pivovar by pro zaměstnance potřeboval 1200 látkových roušek, zatím jich má 200. Budvar je schopen vyrobit část potřebné dezinfekce v laboratoři. ČTK to řekl generální ředitel Budvaru Petr Dvořák. Firma zaměstnává 670 lidí.

Druhý týden v řadě omezil Budvar výrobu o 30 procent, protože má plné sklady a klesly mu objednávky. V zásobách má asi 90.000 hektolitrů piva, které postupně rozváží. Je to dvou až třítýdenní zásoba.

"Kegová linka stojí, sudy jsou na nule. Řešíme se zákazníky, co budeme dělat, když mají obrovské zásoby sudů a mohly by začít procházet, co budeme dělat u tankového piva (v restauracích), které je nejcitlivější, zachází se s ním jako s čerstvou potravinou, tam neprodáváme vůbec nic," řekl ředitel.

V českobudějovické restauraci Masné krámy, která spadá pod Budvar, je 1700 litrů tankového piva kroužek. Pivovar tam pořídil pet lahve a za symbolickou cenu prodává přes okénko. Podle ředitele ale lidé rozhodně nekoupí stejný počet baleného piva, jako by ho vypili v hospodě.

Prodeje do řetězců budou v březnu podobné jako loni. "Prodeje baleného a lahvového piva nejdou razantně dolů, spíš bude balené pivo schopné posbírat nějaké ztráty ze sudového piva. Podobný vývoj vidíme na všech zahraničních trzích: jedna země za druhou omezuje hospody, sudy začínají celosvětově padat, zastavujeme naší kegovou linku. Export sudů se postupně zastavuje, každý den řešíme zrušené objednávky na sudové pivo. Ale balené pivo se zpomaluje nebo zůstává na loňských číslech a plechovková linka jede naplno," řekl Dvořák. Vývoz za březen dopadne téměř podle plánu.

Budvar spustil zkušební provoz třetí linky na stáčení do lahví. V největší zátěži zvládne za směnu 350.000 lahví. Jednu linku má Budvar na plechovky. Pivovar dokáže sudy skladovat zachlazené do pěti stupňů a bude schopen prodloužit záruky na sudové pivo, zhruba o dva měsíce.

Zhruba stovce zaměstnanců umožnil Budvar kvůli koronaviru pracovat z domova. Složité je shánět ochranné pomůcky pro řidiče, kteří vozí pivo na export. Pro nejkritičtější pozice je má, potřebuje jich ale násobně víc, tisíce jednorázových roušek. "Kdybych měl zajistit všem, kdo jsou v pivovaru, alespoň tři textilní roušky, aby si je mohli prát, tak bych potřeboval 1200 látkových roušek, a dnes jich mám dvě stě. S dezinfekcí je to lepší, část jsme schopni si vyrobit v naší laboratoři," řekl Dvořák.

Budvar loni vyvezl do zahraničí téměř 70 procent z prodaného piva. Loni uvařil rekordních 1,679 milionu hektolitrů a tržby poprvé překonaly tři miliardy korun.