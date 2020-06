Budvar má nové cylindrokónické tanky, investoval 280 milionů Kč

Pivovar Budějovický Budvar zprovoznil nové cylindrokónické tanky. Do 24 nových tanků s objemem 3000 hektolitrů a budovy investoval 280 milionů korun. Snímek je z 22. června 2020.

Pivovar Budějovický Budvar zprovoznil nové cylindrokónické tanky. Do 24 nových tanků s objemem 3000 hektolitrů a budovy investoval 280 milionů korun. Snímek je z 22. června 2020. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Pivovar Budějovický Budvar zprovoznil nové cylindrokónické tanky. Do 24 nových tanků s objemem 3000 hektolitrů a do budovy investoval 280 milionů korun. Kapacita pro hlavní kvašení tak vzrostla skoro o polovinu. Jde o součást investic, jejichž cílem je zvednout roční výstav na 2,25 milionu hektolitru. ČTK to řekl výrobně-technický ředitel Budvaru a vrchní sládek Adam Brož.

Fotogalerie

Technologie je ve zkušebním provozu. V nízkém modulu je deska s otvory, do nichž jsou tanky usazeny. Slouží jako spilka, tanky pro hlavní kvašení. První Budvar postavil v roce 1992.

"Od té doby je to už třetí hala, pokračování stejné technologie, protože recept a technologii držíme klasickou, pouze nádobí se mění, když to řeknu lidově. Kapacita tak vzrostla na téměř dvojnásobek, aby spilka byla schopna odkvasit dostatek piva i v sezonních špičkách, tak k 28 kusům původní kapacity přibylo těch čtyřiadvacet," řekl Brož. Pivovar chce přidat časem ještě jeden modul, kde bude 16 těchto tanků.

Budvar se 670 zaměstnanci letos plánoval investice za 600 milionů, kvůli koronaviru je neomezil. Příští rok chce rozšířit varnu, plánuje také zvětšit kapacitu plechovkové linky, která podle starších informací zvládne naplnit za hodinu 25.000 plechovek. Jde o součást rozvojového plánu v hodnotě dvou miliard Kč, který zahrnuje i logistické centrum, ležácký sklep nebo stáčírnu lahví.

Kvůli koronavirovým omezením musel na jaře Budvar zlikvidovat několik set hektolitrů tankového nebo nefiltrovaného sudového piva, které mělo velmi krátkou záruku. V půli května znovu zprovoznil linku na stáčení piva do sudů, kterou v březnu zastavil. ČTK to již dříve řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák. Loni uvařil Budvar rekordních 1,679 milionu hektolitrů, tržby poprvé překonaly tři miliardy korun.