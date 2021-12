Budvar čeká tržby přes tři miliardy korun a dosud nejvyšší výstav

České Budějovice - Budějovický Budvar čeká za letošní rok tržby přes tři miliardy korun a historicky nejvyšší výstav. Dařilo se hlavně v exportu, rostly prodeje na všech deseti hlavních trzích, kam pivovar vyváží. Příští rok čeká Budvar změny spotřebitelského chování, výrazně rostou i náklady na energie a výrobní materiály. ČTK to řekl ředitel Budvaru Petr Dvořák.

"Za rok 2021 očekáváme skvělé výsledky. Dařilo se zejména na exportu. Jak v objemu, tak i v tržbách jsme zase o kus dál posunuli loňská rekordní čísla. Jak tržby, tak objem budou určitě na historických maximech. Očekáváme ale, že příští rok bude velmi náročné tato čísla udržet. Je tam spousta nejistot, zdražování, změny spotřebitelského chování. Máme spoustu důvodů slavit rok 2021, ale už teď máme velmi výrazné vrásky na čele ohledně roku 2022," řekl ředitel.

Budvar splnil svůj růstový plán. "Skončíme určitě lépe než loni. Přeplnili jsme náš plán, a ten byl prorůstový. Za letošní rok se dařilo růst v objemech a ještě rychleji se dařilo růst v tržbách," řekl Dvořák.

Budvar zažil dobrý exportní rok. Na deseti hlavních trzích, kam vyváží, rostly tržby i objem prodaného piva. Týká se to zemí jako Německo, Británie, Slovensko, Polsko, Rakousko, Rusko či Kanada. "To se málokdy povede, aby z top deseti trhů deset rostlo. To bude mít významný vliv na výsledky," komentoval ředitel. Budvar vyváží asi 70 procent piva, hlavně balené. Exportním zákazníkům letos postupně zdražoval, od tří do devíti procent, podle typu balení.

Jiná byla situace v Česku, kde se zastavil růst v maloobchodních prodejích. "Zatímco v roce 2020 se spotřeba přesunula z točeného do baleného, tak letos se to spíš vracelo k normálu. A hospody jely v normálním režimu jen čtyři měsíce přes léto," řekl ředitel. Když letos na podzim vláda zavedla nová koronavirová opatření, prodeje v restauracích klesly podle ředitele o polovinu.

Příští rok čeká Dvořák změny spotřebitelského chování, projeví se i rostoucí ceny energií či potravin. "Už teď je vidět začínající příklon k levným pivům. Naši základní strategii to nemění, jsme producent prémiových piv a chceme být. Prémiová piva dobře přežívají krize," řekl.

Budvar před Vánoci oznámil, že od ledna příštího roku zdraží sudové pivo zhruba o tři procenta. V prvním čtvrtletí roku 2022 zdraží i balené pivo. Půllitr piva zdraží zhruba o padesát haléřů. Příčinou jsou rostoucí náklady, které u některých komodit stoupají až o stovky procent.

Budvar se 670 zaměstnanci loni uvařil 1,73 milionu hektolitrů piva, nejvíc za 125 let existence. Tržby z prodeje výrobků a služeb stouply o 0,4 procenta na 2,81 miliardy Kč, byly rekordní. Čistý obrat překročil druhým rokem po sobě tři miliardy korun. Budvar zvýšil loni zisk po zdanění o necelých deset procent na 305 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy.