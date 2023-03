Budu trochu nervózní, řekl Mareček, který se v Novém Městě na Moravě narodil

Nové Město na Moravě - Biatlonista Jonáš Mareček vyhlíží premiérový start ve Světovém poháru v Novém Městě na Moravě, který je pro něj domácím podnikem více než pro kohokoli jiného z české reprezentace. Dvaadvacetiletý závodník se v hostitelském městě narodil a novinářům před startem ve čtvrtečním sprintu řekl, že bude z atmosféry nervózní. Věří však, že se mu podaří s bouřlivou kulisou vypořádat a dostane se minimálně do sobotního stíhacího závodu.

"Vždycky jsem se sem chodil dívat jako malý, takže se na to moc těším. Jsem rád, že se mi sem povedlo dostat," uvedl Mareček. "Z té atmosféry budu samozřejmě trochu nervózní. I když se mi to dosud podařilo na ostatních závodech nevnímat, nevím, jestli to zvládnu i tady," doplnil.

Juniorský mistr světa z loňského vytrvalostního závodu se poprvé přišel podívat do Vysočina Arény v roce 2013 na mistrovství světa. Tehdy mu bylo dvanáct let. "Mám z toho jen mžitky okamžiků. Přeci jen je to už pár let," vzpomínal s úsměvem Mareček na podnik, kde si jeho týmový kolega Michal Krčmář odbyl debut na mistrovství světa.

Sám si jako divák nepředstavoval, že se o deset později na stejné trati představí. "Tím, že jsem v žákovských kategoriích nebyl nijak extra výjimečný, tak jsem na to nemyslel. Jsem ale moc rád, jak to dopadlo," doplnil.

Akce se mu líbila o to víc, že se konala nedaleko jeho bydliště v Petrovicích. "Bylo zajímavé, že se to koná prakticky pět minut od baráku," líčil. "Jinak jsem k tomu biatlonu ale přišel trochu jinak, protože můj taťka se znal s trenérem místních žáků," řekl Mareček.

Vedle zhruba 14 tisíc fanoušků na tribunách se na něj přijdou podívat i kamarádi. "Většina z nich, se kterými jsem sportoval, tady navíc pomáhá s přípravou závodů," prohlásil.

Konkrétní cíle si nedával, chtěl by odevzdat co nejlepší výkon. Minimálně si přál dostat se do stíhacího závodu. To se mu v této sezoně povedlo zatím jen v Pokljuce, kde byl ve sprintu třiatřicátý. Z hlavy již vypustil i vzpomínky na nepovedený finiš štafety na mistrovství světa v Oberhofu, kde se propadl po dvou trestných kolech z prvního na čtvrté místo.

"Nechci, aby to vyznělo blbě, ale z té štafety mám hezký pocit. Myslím, že i kdyby ta střelba byla v mém případě čistá, tak bych stejně nezvládl třetí místo vybojovat. Závod byl rozjetý velice slušně a kluci jeli výborně, ale bohužel z těch favoritů ani jeden na posledním úseku nezaváhal. Jsem tedy spokojený, že jsme byli čtvrtí. Celkově je to dobrý týmový výsledek," dodal Mareček.