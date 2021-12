Budu potřebovat dva tři dny, abych si v hlavě srovnal, co se stalo, řekl Almási

Ostrava - Útočník fotbalistů Ostravy Ladislav Almási přiznal, že takový zápas jako ten se Slavií v dnešním 19. kole první ligy ve své kariéře pravděpodobně nezažil. Ačkoliv do hry naskočil až od druhého poločasu, nechyběl u všeho podstatného. Dvěma góly se podílel na obratu Slezanů z 0:2 na 3:2. Navzdory dvěma vyloučeným hráčům však obhájce titulu vyrovnal. V nastavení mohl Almási zkompletovat hattrick a Baníku vystřelit vítězství, jenže brankář Aleš Mandous jeho druhou penaltu v utkání zneškodnil. Almási kvůli tomu nešetřil po duelu sebekritikou.

"Něco takového jsem snad ještě nezažil. Člověk tam jde na druhý poločas, podaří se dát dva góly, v poslední minutě dostane šanci, aby dal hattrick a vyhrál zápas… Nemůžu vám teď říct, jaké pocity ve mně jsou. Budu potřebovat dva tři dny na to, abych si v hlavě srovnal, co se to vlastně dneska stalo," řekl Almási novinářům.

Slovenský reprezentant šel na hřiště o přestávce za stavu 0:2. Hned po minutě snížil, čímž se Mandousova ligová neprůstřelnost zastavila na 725 minutách. Vzápětí byl vyloučen Oscar a Filip Kaloč poté parádní ranou z dálky srovnal. Červenou kartu uviděl i střídající Jan Kuchta a Almási z nařízené penalty v 82. minutě otočil skóre. Poprvé v české lize zaznamenal v jednom duelu dva góly. O šest minut později však Tomáš Holeš druhým gólem večera srovnal. V nastavení se Slezanům naskytl další pokutový kop, Almásiho pokus ale Mandous tentokrát zastavil.

"Věřil jsem si, že dám i tu druhou penaltu. Ale měl jsem to kopnout jinak. Kopnul jsem to úplně špatně. Beru to na svou zodpovědnost, byla to moje chyba. Měl jsem to totiž kopnout na tu stejnou stranu jako poprvé. Ale to už člověk nevrátí, stalo se. Myslím, že bychom si zasloužili vyhrát, zvlášť po tom výkonu, který jsme předvedli ve druhé půli, ale bohužel se to nestalo," prohlásil dvaadvacetiletý Almási, s osmi brankami nejlepší střelec Baníku po podzimní části nejvyšší soutěže.

Ostrava během podzimu ve všech třech zápasech proti týmům z první trojky remizovala: se Slavií 3:3 a s Plzní a se Spartou 2:2. "S každým z těchto soupeřů jsme hráli vyrovnanou partii, nevycházely nám ale ty první poločasy. Ve všech těch třech zápasech jsme prohrávali. A pokud chceme vyhrát nad takovým soupeřem, jako jsou tito tři, tak nemůžeme dostat tolik gólů. Pak se to těžko otáčí," konstatoval bratislavský rodák, jehož tým přezimuje na pátém místě.