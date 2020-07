Budova na rohu Václavského náměstí a Opletalovy má kolaudaci

Budova The Flow Building na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice (na snímku z 9. července 2020).

Budova The Flow Building na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice (na snímku z 9. července 2020). ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Budova The Flow Building na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice je zkolaudovaná. Některé kanceláře v horních patrech už užívají první nájemníci, tři patra obchodů by se měla stavebně dokončit zřejmě během podzimu. ČTK to řekl projektový manažer společnosti Flow East Tomáš Matýsek. Fasáda nové budovy bude po část noci bíle svítit.

The Flow Building bude nabízet přibližně 15.000 metrů čtverečních kancelářských prostor a 6000 metrů čtverečních maloobchodní plochy. Všechna tři podlaží určená maloobchodu si pronajme prodejce levné módy Primark. Kancelářské prostory si podle dřívějších informací předpronajímaly společnosti Scott & Weber a Graebel Relocation Services.

Matýsek uvedl, že společnost Flow East má zkolaudovanou stavbu se všemi technologiemi. Nájemci převzali své prostory prázdné a nevybavené, veškeré vnitřní vybavení a konečná podoba jimi pronajímaných prostor je v jejich režii. Stejně tak je to podle Matýska s termínem otevírání, respektive začátku užívání těchto prostor. Termín otevření Primarku podle něj ještě není potvrzený.

Dům byl navržen tak, aby se jeho součástí mohly stát pasivní technologie, jež uživatelům umožní snížit spotřebu energií i emise oxidu uhličitého, aby poskytovala dostatek přirozeného světla a zajistila optimální podmínky v interiéru díky slunečním zástěnám a otevíratelným oknům. Na veřejnosti se v minulých dnech objevily snímky z nočního nasvícení budovy, které hrály všemi barvami. Podle Matýska šlo o krátkou zkoušku osvětlení, výsledkem bude bíle nasvícená budova. Intenzita světla a jeho barva i to, kdy bude svítit, a kdy ne, se konzultovala s památkáři, doplnil.

The Flow Building roste na místě domu, který budově ustoupil. Do příprav výstavby zasahovala občanská sdružení, někteří odborníci i často protichůdná rozhodnutí úředníků. Zásadní bylo odmítnutí ministerstva kultury prohlásit dům, který původně stál na místě nového domu za kulturní památku. Podle kritiků úřad tak rozhodl zejména z obavy z arbitráže kvůli zmařené investici. Developer při svém postupu vycházel z předchozích rozhodnutí úřadů, která projektu umožňovala budoucí realizaci.

Novostavba zaplnila i místo po objektu někdejší Pražské akciové tiskárny, který byl léta opuštěný a zdevastovaný. V roce 2008 ho tehdejší majitel zboural, teprve pak požádal o sejmutí památkové ochrany, čemuž ministerstvo kultury vyhovělo. Z domu z roku 1919, kde sídlily i Národní listy, zůstávalo jen torzo. V době, kdy objekt už vlastnila firma Flow East, bylo v roce 2013 strženo na základě posudku statika i torzo fasády.