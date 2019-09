Budoucnost turismu v ČR je podle odborníků v lokálních místech

Praha - Budoucností turismu v České republice jsou lokální místa, která nenavštěvují davy lidí. K trendům už nepatří globální sítě mezinárodních hotelů, ale menší penziony a statky s individuálním přístupem jejich majitelů. Propagace Prahy, kde podle statistik turisté stále nejčastěji přenocují, by měla ustoupit do pozadí. Shodli se na tom účastníci moderované diskuse Future of Travel, kterou dnes pořádala Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism na mezinárodním technologickém festivalu Future Port Prague 2019.

Problémem většího rozvoje cestovního ruchu v regionech ČR je ale podle odborníků nedostatečná infrastruktura a špatná dopravní dostupnost a mnohdy jazyková bariéra.

"Agentury, které mají na starosti propagování naší země, si můžou říct: Pojďme na rok úplně zapomenout na Prahu, protože je zde turistů dost. Pojďme zkusit propagovat jiná místa," řekl ČTK reportér a dokumentarista Jan Rubeš. Turistů je v hlavním městě tolik, že ho mění k horšímu, řekl.

Budoucnost turismu v Česku je v lokálním trhu, myslí si manažer pro rozvoj platformy Amazing Places Jan Zavázal. Ta se zaměřuje na vyhledávání nových míst zejména v Česku a na Slovensku a propaguje je především na sociálních sítích. "Moderní cestovatel bude chtít cestovat do butikových míst, kde ho obslouží pán a paní Nováková a ne recepční velké globální značky," uvedl. S tím souhlasí i ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.

"Je to o tom, že se nám bude dařit dostávat domácí nebo zahraniční turisty mimo hlavní místa. Že budou hledat zážitky a unikátnost," poznamenal s tím, že CzechTourism hlavní město jako samotnou destinaci nepropaguje už několik let. Velkou část úsilí ale stále vynakládají soukromé subjekty. "Je potřeba přiznat, že Praha má obchodní potenciál. Je to o tom ho najít i mimo hlavní místa, ne o tom, že stát přestane propagovat Prahu, ale že pomůže otevřít potenciál i jinde," dodal Herget.

Podle portálu Slevomat zaznamenali čeští hoteliéři v létě rekordní sezonu, v meziročním srovnání prodal o prázdninách o 17 procent více pobytů. Také rezervace ubytování meziročně vzrostly o 29 procent, uvedli dnes zástupci portálu.

Podle posledních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ve druhém čtvrtletí letošního roku hostů v hotelech a penzionech v ČR přibylo. Také počet noclehů se zvýšil zásluhou domácích i zahraničních hostů, kteří v ubytovacích zařízeních strávili o 3,9 procenta více nocí než před rokem. Nejčastěji turisté nicméně nocovali v hotelích a v Praze. V hlavním městě na tom měli ale zásluhu zejména cizinci, na které připadlo devět z deseti nocí. Čeští turisté přespávali nejčastěji v Jihočeském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Podle statistik návštěvnost českých hotelů, penzionů či kempů nepřetržitě roste šestým rokem.