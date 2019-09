Budoucnost podle Trumpa nepatří globalistům, ale vlastencům

New York - Budoucnost podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nepatří globalistům, ale vlastencům a silným suverénním státům. Trump to dnes řekl na zasedání Valného shromáždění OSN. Spojené státy jsou podle něho nejmocnější zemí světa. Prezident doufá, že svoji sílu nebudou muset nikdy použít. Dále řekl, že by žádný odpovědný stát neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Ten by podle něj měl přestat vyhrožovat ostatním zemím. Babiše zaskočilo, že Trump v OSN nezmínil Evropu a hovořil jen o Británii.

"Svobodný svět musí vzít za své své národní kořeny. Nesmí se je pokoušet vymazat nebo nahradit," vyzval Trump. "Budoucnost nepatří globalistům, budoucnost patří vlastencům," prohlásil s tím, že pro moudré politické lídry je na prvním místě budoucnost jejich vlastních lidí. "Proto jsme ve Spojených státech spustili úžasný programu národní obnovy," podotkl také šéf Bílého domu.

Zdůraznil zároveň, že Spojené státy nevyhledávají s nikým konflikt, ale on bude vždy hájit jejich národní zájmy. Tvrdí, že vojenské výdaje jeho administrativy udělaly ze světa bezpečnější místo.

Republikánský prezident Trump dlouhodobě razí vizi America First (Amerika na prvním místě) a prosazuje ji v zahraniční politice. Před Valným shromážděním OSN dnes vystoupil potřetí.

Trump také kritizoval velké sociální sítě, které podle něho mají "ohromnou sílu ohledně toho, co smíme vidět a co smíme říci". Sám přitom hojně používá twitter ke kritice svých politických rivalů a k tomu, aby vyzdvihoval svoji práci. Přesto jsou podle něho velcí provozovatelé sociálních sítí zaujatí proti konzervativcům. Jeho administrativa prý nedopustí, aby "umlčeli hlas lidu". Agentura DPA připomíná, že šéf Bílého domu v minulosti kritizoval Facebook a Twitter, když zablokovaly obsah zveřejněný jeho stoupenci.

Trump: Lídři Íránu se mají starat o svůj lid, ne ohrožovat okolí

Žádný odpovědný stát by neměl subvencovat krvelačnost Íránu. Na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku to dnes řekl americký prezident Donald Trump v souvislosti se sporem o jaderný program Teheránu. Šéf Bílého domu zároveň vyzval lídry Íránu, aby se starali o svůj lid místo toho, aby vyhrožovali okolním zemím.

Trump v úvodu své kritiky na adresu Íránu řekl, že Spojené státy nikdy nedopustí, aby Írán získal jaderné zbraně a doplnil, že z toho důvodu odstoupil od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015.

"Všechny národy mají povinnost konat," řekl Trump s tím, že odpovědné vlády by neměly "subvencovat krvežíznivost Íránu". "Dokud bude ohrožující chování Íránu pokračovat, sankce zrušeny nebudou. Budou upevněny," zdůraznil americký prezident.

Trump řekl, že lídři Íránu v uplynulých 40 letech, tedy od íránské islámské revoluce, viní ostatní z problémů, které si sami zavinili, a následně je vyzval, aby se soustředili na boj s chudobou a starali se o vlastní lid místo ohrožování sousedních států.

"Spojené státy nikdy nevěřily na věčné nepřátele, válčit umí kdokoliv, ale jen ti nejodvážnější si mohou vybrat mír," řekl Trump v závěru své kritiky Íránu, přičemž zmínil diplomatická jednání mezi USA a Severní Koreou.

Trump hovořil na pozadí zvýšeného napětí mezi Íránem a Saúdskou Arábii po útocích na dvě saúdskoarabská ropná zařízení 14. září. Rijád a Washington z útoků, ke kterým se přihlásili šíitští povstalci v Jemenu, viní Írán. Ten to však odmítá.

Krátce před dnešním projevem amerického prezidenta jeho íránský protějšek Hasan Rúhání podle agentury Reuters řekl, že je připraven jednat o menších změnách či dodatcích k mezinárodní jaderné dohodě s Íránem z roku 2015, pokud Spojené státy zruší sankce.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes po pondělním jednání s Rúháním řekl, že doufá, že v nadcházejících hodinách bude v otázce Íránu zaznamenán pokrok. "Musíme si sednout ke stolu a mít otevřenou a náročnou diskusi o jaderné aktivitě, činnosti Íránu v regionu, balistickém programu..." řekl Macron s tím, že projednána také musí být otázka sankcí.

Spor mezi USA a Íránem nicméně graduje delší dobu, a to zejména v souvislosti s americkými protiíránskými sankcemi, které Bílý dům zavedl poté, co USA loni odstoupily od jaderné dohody s Íránem z roku 2015. V té se země zavázala omezit svůj jaderný program výměnou za uvolnění sankcí.

Trump ale dohodu, uzavřenou po létech vyjednávání za jeho předchůdce Baracka Obamy, kritizoval s tím, že se nevztahuje na íránský balistický program a další možné bezpečnostní hrozby. Letos začal Írán postupně části jaderné dohody vypovídat a požaduje po ostatních signatářích, aby zmírnili dopad amerických sankcí, pokud chtějí dohodu zachovat. Evropské země, které se na dohodě podílí a přejí si ji udržet, ale zatím ve svých snahách o řešení neuspěly.

Íránský ministr ropného průmyslu Bídžan Zangáne řekl, že sankce brání Íránu v přístupu k zařízení, které koupil, aby omezil spalování zemního plynu při těžbě ropy a omezil tak znečišťování životního prostředí. "Koupili jsme zařízení, která mají zastavit spalování zemního plynu, ale nemůžeme je obdržet kvůli sankcím. Domnívám se, že to je zločin proti lidskosti ze strany (amerického prezidenta Donalda) Trumpa, jelikož je nám bráněno ve využívání nástrojů proti znečišťování životního prostředí," řekl.

Babiše zaskočilo, že Trump v OSN vůbec nehovořil o Evropě

Českého premiéra Andreje Babiše zaskočilo, že americký prezident Donald Trump v dnešním projevu na úvod všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN vůbec nezmínil Evropu a hovořil jen o Británii. Českým novinářům po Trumpově proslovu Babiš řekl, že Evropská unie se musí více soustředit na to, aby se Spojenými státy dojednala výhodnou obchodní dohodu.

"Co mě překvapilo, ne teda dobře pro nás, že v projevu nepadlo slovo Evropa, že pan prezident Trump mluvil o tom, že chystá velice speciální a dobrou dohodu s (britským) premiérem (Borisem) Johnsonem," řekl Babiš. "Ta Evropa mně tam chyběla. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení," dodal.

Babiš zmínil, že se v pondělí neformálně setkal mimo jiné s kolegy z Belgie, Lucemburska, Malty či Irska, se kterými na téma obchodování s USA hovořil.

Trump v minulosti a také dnes v OSN prohlásil, že USA uzavřou s Británií po jejím vystoupení z EU výjimečnou dohodu. Dnes navíc Trump na okraj Valného shromáždění OSN plánuje jednání s Johnsonem, jehož tématem bude očividně i brexit a budoucí obchodní vztahy mezi Londýnem a Washingtonem.

Trump v dnešním projevu rovněž hovořil i tom, že američtí spojenci musí nést rovným dílem náklady na obranu. Americký prezident dlouhodobě trvá na tom, aby členové NATO včetně Česka odváděli na armádu dvě procenta HDP.

"Mluvil o tom, že spojenci mají plnit závazky, to je klasické. Že máme zvyšovat naše závazky z hlediska zbrojení," uvedl Babiš k Trumpovým slovům. Většina aliančních zemí a také Česka dvouprocentní závazek totiž neplní, tohoto výdajového cíle chtějí dosáhnout v roce 2024.

Trump: Aktivisté za otevřené hranice škodí samotným migrantům

Politika, kterou prosazují aktivisté za otevřené hranice, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa ve skutečnosti škodí těm, kterým měla pomáhat. Migraci šéf Bílého domu dnes v projevu před Valným shromážděním OSN v New Yorku nazval jednou z nejzásadnějších hrozeb, kterým svět čelí.

"Dnes bych chtěl aktivistům za otevřené hranice, kteří se halí do rétoriky sociální spravedlnosti, říct toto: vaše politika není spravedlivá. Vaše politika je krutá a zlá," prohlásil Trump. "Umožňujete zločineckým skupinám, aby lovily nevinné muže, ženy a děti," řekl také. "Když podrýváte bezpečnost na hranicích, podrýváte lidská práva a lidskou důstojnost," řekl americký prezident.

Trump varoval, že nekontrolovatelná migrace a nespořádané hraniční kontroly ohrožují suverenitu a bezpečnost všech států. "Každý z vás má naprosté právo chránit své hranice," obrátil se na delegáty zemí OSN. "A stejně tak to samozřejmě dělá naše země," dodal.

Pak se přímo obrátil na lidi, kteří se snaží ilegálně dostat do Spojených států a vzkázal jim, že na území USA nebudou vpuštěni. "Budete obratem vráceni domů," varoval. "Nebudete vpuštěni do naší země, dokud budu americkým prezidentem," prohlásil s tím, že jeho vláda dbá na dodržování zákonů a ochranu hranic.

Trump v OSN kritizoval čínské obchodní praktiky

Americký prezident Donald Trump dnes na zasedání Valného shromáždění OSN ostře kritizoval obchodní praktiky Číny, se kterou jeho země už několik let vede obchodní válku. Nicméně vyjádřil naději, že obě ekonomické velmoci dokážou dospět k dohodě, která jejich spory ukončí.

Trump přednesl podle agentury Reuters hotovou litanii na to, co nazval čínskou nekalou obchodní politikou. "Přijali ekonomický model závislý na masivních obchodních bariérách, velkých státních dotacích, manipulaci s měnou," prohlásil na čínskou adresu a kritizoval "nucené transfery technologií" a "krádeže duševního vlastnictví a obchodních tajemství ve velkém měřítku".

"Pokud jde o Ameriku, tyto dny (tolerování čínských praktik) skončily," zdůraznil.

Americký prezident kritizoval také Světovou obchodní organizaci (WTO), že umožnila Číně i přes velikost její ekonomiky získat preferenční zacházení. WTO podle Trumpa potřebuje zásadní reformu a USA budou tyto změny požadovat. Trump také řekl světovým lídrům, že už nedovolí jiným zemím využívat Ameriku a systém mezinárodního obchodu.

Trump si dlouhodobě stěžuje, že WTO klasifikuje Čínu jako rozvíjející se země, přestože je druhou největší ekonomikou světa. Trump říká, že jeho vláda uzavře nové, spravedlivé a vzájemně výhodné obchodní dohody s Británií, Japonskem a dalšími státy. Tvrdí, že dohoda s Japonskem je téměř hotová a že USA uzavřou "výjimečnou dohodu" s Británií, jakmile opustí Evropskou unii.

Bolsonaro: Amazonie není součástí světového dědictví

Tvrzení, že by Amazonie byla součástí světového dědictví, je lživé. Na zasedání Valného shromáždění OSN to dnes prohlásil brazilský prezident Jair Bolsonaro. Obvinil také některé státy, které ale konkrétně nejmenoval, z koloniálního jednání vůči Brazílii a z útoků na suverenitu jeho země.

Bolsonaro se v posledních měsících dostal do roztržky s několika evropskými státníky kvůli svému přístupu k ochraně deštných pralesů, které sužují nejhorší požáry od roku 2010. Na území Brazílie leží asi 60 procent amazonského pralesa, kterému se někdy přezdívá "plíce světa".

Bolsonaro dnes řekl, že požáry amazonský prales nedevastují a že to tvrdí pouze "lživá média". Cizí státy se podle něj o dění v zemi zajímají kvůli brazilskému nerostnému bohatství a biodiverzitě, nikoliv kvůli právům domorodých obyvatel. "Neváhejte a přijeďte se podívat do Brazílie, velice se liší od toho, co vidíte v televizi a v novinách," uvedl Bolsonaro.

Brazilský prezident, který si od nástupu do úřadu letos v lednu vysloužil kritiku za upřednostňování ekonomických zájmů před ekologickými, se v posledních měsících dostal do diplomatické roztržky zejména s francouzským prezidentem Macronem. Už dříve odmítl finanční pomoc na boj s požáry nabídnutou státy skupiny G7 s tím, že se jedná o koloniální vměšování. Kvůli neekologické politice brazilské vlády přitom letos snížilo svoje příspěvky na ochranu brazilských pralesů Německo a Norsko.

Macron na Bolsonarovo nařčení ohledně kolonialismu v pondělí odpověděl, že zámořský department Francouzská Guyana sdílí s Brazílií 700 kilometrů dlouhou hranici, což z Francie činí v ochraně pralesů zainteresovaného hráče. Oznámil rovněž, že mezinárodní dárci uvolní 500 milionů dolarů (asi 11,8 miliardy korun) na ochranu lesů, včetně Amazonie. Paříž věnuje pětinu této částky.

Od začátku letošního ledna do 19. září zaregistrovali v Brazílii o 56 procent více lesních požárů než ve stejném období minulý rok. Téměř polovina jich přitom zasáhla Amazonii.

Mnoho požárů v brazilských pralesích je podle odborníků zakládáno úmyslně. Ekologové viní spekulanty, kteří prý porost vypalují v naději, že uvolněnou půdu budou moci prodat zemědělcům a farmářům. K jejich činnosti je přitom svými slovy prý nepřímo vybízí Bolsonaro, který dlouhodobě podporuje rozvoj ekonomiky v amazonské oblasti.