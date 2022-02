Budoucnost Evropy: Role EU ve světě a migrace pohledem panelu číslo 4

V nizozemském Maastrichtu se 11.–13. února sešli v rámci Konference o budoucnosti Evropy lidé z celé EU a připravili 40 návrhů pro oblast migrace a posilování pozice unie ve světě.

Akce, která byla součástí Konference o budoucnosti Evropy, se zúčastnilo na 200 lidí ze všech států EU. Vzhledem k pandemickým opatřením se účastníci mohli do diskusí zapojit i on-line formou. Jeden z nich, Enrico Giannotti z Itálie, uvedl, že doporučení mají velmi komplexní podobu, a doufá, že evropští političtí lídři je vezmou v potaz. Forma aktivního zapojení občanů do rozhodovacího procesu, jakou je i přímá demokracie v rámci konference, se setkala ze strany panelistů s pozitivním ohlasem – doporučují obdobnou aktivitu pořádat na roční bázi. Po výměně názorů ohledně různých aspektů migrace připravili panelisté opatření zaměřená na celou řadu témat, jako jsou příčiny migrace a její regulace humánní cestou, lepší integrace uprchlíků a opatření na sdílení odpovědnosti mezi zeměmi EU. Účastníci poznamenali, že migrace nemusí nutně znamenat problém. Navrhli také, aby byl evropský pracovní trh přístupný žadatelům o azyl s odpovídající kvalifikací a podporují zlepšení podmínek pracovníků migrujících v rámci EU. Zdůrazněny byly i nerovnosti v rámci vnějších hranic EU. Účastníci doporučili, aby byla v zájmu jejich řešení posílena Evropská agentura pro pohraniční stráž Frontex a aby se zpřehlednilo její působení. „Severské země, které otázku externích hranic nemusí řešit v takové míře, by měly na chod agentur, jako je Frontex, přispívat více, aby jižní země byly schopné lépe odolávat (migračním) tlakům,“ řekl Péter Csákai-Szöke z Maďarska.

Závislost EU na dovozu strategického zboží, například léků, procesorů, energie a potravin, je podle účastníků panelu vážný problém. Lidé navrhli zlepšit podporu lokální produkce a zvýšit výkon obnovitelných zdrojů energie s cílem snížit závislost v co největší míře. Panelisté také dali najevo přání, aby rozhodnutí v oblasti zahraničních vztahů byla přijímána kvalifikovanou většinou a ne jednohlasně, jak je tomu nyní. Cílem je zajistit rychlejší odezvu na krize a zlepšit postavení EU jako celku s jednou, společnou pozicí. EU by podle panelistů měla zavádět omezení dovozu ze zemí, které nesplňují etická a environmentální kritéria, a v zahraničí by se měla zasazovat o zlepšování situace v oblasti lidských práv a demokracie. „Nedohodli jsme se vždy úplně na všem, ale v rámci diskutovaných témat jsme se setkali někde na půli cesty, a to je úžasné,“ řekla Ewa Buchtová z Polska.

Zástupci panelu se nyní sejdou na plenárním zasedání konference ve dnech 11.–12. března 2022 ve Štrasburku, kde budou prezentovat svá doporučení zástupcům evropských institucí, národních parlamentů a občanské společnosti a dalším lidem ze všech koutů EU. Výsledky Konference budou představeny ve formě závěrečné zprávy předsednictvu Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise. Instituce EU se zavázaly zohledňovat tato doporučení při své další činnosti. Poslední panel zabývající se tématem silnějšího hospodářství, sociální spravedlnosti, zaměstnanosti, vzdělávání, kultury, mládeže, sportu a digitální transformace se setká nad přípravou svých doporučení 25.–27. února v irském Dublinu.