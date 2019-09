Budoucí šéfka EK schválila složení komise, má 13 žen a 14 mužů

Brusel - Nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes formálně schválila seznam kandidátů na eurokomisaře navržených členskými zeměmi. V jejím týmu bude 13 žen včetně české eurokomisařky Věry Jourové a 14 mužů. Konkrétní rozdělení pracovních oblastí mezi komisaře německá politička oznámí v úterý.

Von der Leyenové se podařilo splnit jeden z cílů, které si pro evropskou exekutivu vytyčila v souladu s požadavky lídrů unijních zemí - dosáhnout vyrovnaného zastoupení mužů a žen. Další kritérium, jímž má být regionální vyváženost, by se podle nepotvrzených zpráv kolujících v Bruselu mohla pokusit docílit nabídnutím místopředsednických křesel politikům ze střední Evropy včetně Jourové. Ta by podle těchto zdrojů mohla dostat na starosti dodržování vlády práva. Místopředsedou z bývalého východního bloku by mohl být i dosavadní slovenský zástupce na místopředsednickém postu v EK Maroš Šefčovič, který by mohl mít na starost bezpečnostní otázky.

V nové komisi nebude mít zástupce Británie, jejíž vláda se rozhodla nenominovat svého člena s ohledem na plánovaný odchod z EU. Jeho termín je v současnosti stanoven na 31. října, kdy zároveň končí funkční období komise vedené Jeanem-Claudem Junckerem.