Budou oznámeny nominace na Oscary, šanci má i český Šarlatán

Los Angeles - V Los Angeles budou dnes oznámeny nominace na letošní filmové ceny Oscar, jejichž předání je plánováno na 25. dubna. V kategorii mezinárodní hraný film se o nominaci uchází i český snímek Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandové, který se v únoru dostal do užšího výběru 15 filmů.

Podle amerických médií mají velkou šanci na postup do finále snímky Země nomádů (Nomadland) americké režisérky čínského původu Chloé Zhaové, historický film The Trial of the Chicago 7 (Chicagský tribunál), Promising Young Woman (Nadějná mladá žena), Minari či historické drama Mank.

Téměř jistou nominaci má podle listu The New York Times Chloé Zhaová také v kategorii nejlepší režie. V kategorii nejlepší herec favorizuje deník Chadwicka Bosemana, který loni zemřel na rakovinu a nedávno za snímek Ma Rainey - matka blues dostal Zlatý glóbus. Celkově by podle The New York Times mohla být mezi letošními nominovanými téměř polovina umělců barevné pleti.

Vyhlašování nejprestižnějších filmových cen bylo původně plánováno na únor, kvůli pandemii nemoci covid-19 se ale slavnostní ceremoniál posunul o dva měsíce. Americká Akademie filmového umění a věd kvůli mimořádné situaci způsobené koronavirem také oznámila, že o Oscary se v tomto ročníku mohou ucházet i snímky, které byly zveřejněny výhradně prostřednictvím streamovacích služeb. Dříve se o prestižní ceny mohly ucházet pouze filmy, které byly nejméně sedm dní promítány v kině.