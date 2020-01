Budou letos léky pro vzácná onemocnění dostupnější?

Léčivé přípravky na vzácná onemocnění jsou vysoce inovativní, nákladné léky pro úzké skupiny pacientů. Každoročně jich jsou ve vývoji desítky, jejich dostupnost je však pro české pacienty komplikovaná a mnohdy omezená. Díky aktuálně projednávané vládní novele zákona o veřejném zdravotním pojištění se k nim dostanou transparentní cestou, snáze a především dříve. Nově navíc přinese zapojení lékařů a pacientů do procesu schvalování léčiv, které je ve střední a východní Evropě zcela unikátní.

Vývoji léčiv vzácných onemocnění, jejich obtížích při vstupu na trh a novele zákona o veřejném zdravotním pojištění se věnovala tisková konference Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), jejiž videozáznam si zde můžete přehrát.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Jakkoli ve výzkumu a vývoji přípravků pro léčbu pacientů se vzácnými onemocněními došlo za posledních 40 let k obrovskému pokroku, výzkum a vývoj léčiv je "jen" prvním krokem na cestě léku k pacientům. "V České republice chybí legislativní ukotvení léčiv pro vzácná onemocnění. Pacienti se k nim často dostávají komplikovanou cestou na základě individuální žádosti pacienta, respektive jeho ošetřujícího lékaře na zdravotní pojišťovně," uvedl výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Proces posouzení žádosti nemá jednotná pravidla. Posuzování probíhá v gesci revizních lékařů pojišťoven, což může trvat měsíc i déle. V některých případech navíc probíhá schvalování opakovaně. Pacient dnes jednoduše nemá jistotu, že se k potřebnému léku dostane, ani zda mu bude léčba poskytována tak dlouho, jak bude třeba.

Zásadní změny přináší přelomová vládní novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Právní řád uznává existenci léčiv pro vzácná onemocnění a stanoví specifické podmínky jejich vstupu do českého systému úhrad. "Výrobce léčiva bude společně s výsledky klinického hodnocení léku dokládat také odhad počtu pacientů a dopad vstupu léčiva na zdravotnický rozpočet. Zároveň bude navrhovat způsob sdílení nákladů na léčbu mezi ním a zdravotními pojišťovnami, které tak získají přesný přehled o maximální nákladnosti léčby," vysvětlil Dvořáček.

Posuzovat se však nebude jen vliv léčiv na zdravotnický rozpočet, ale i vliv sociální. "Je nutné vnímat inovativní léky nikoliv jako jednorázový výdaj, ale jako investici do zdraví. Proto vítáme, že se zákonodárce rozhodl na léčiva nahlížet také z pohledu sociálního systému a do hodnocení léčiva zahrnul jeho přínos například na snížení invalidních důchodů, zkrácených hospitalizacích či dřívějším návratu pacientů do pracovního procesu," doplnil Jakub Dvořáček.