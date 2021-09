Buďme realisté, řekl po porážce 0:3 s Bayernem trenér Barcelony

Barcelona - Smířený s jasnou domácí porážkou 0:3 od Bayernu Mnichov byl na úvod nové sezony Ligy mistrů trenér Barcelony Ronald Koeman. Podle nizozemského kouče se v utkání promítly aktuální problémy katalánského velkoklubu, který se musí vypořádat nejen s odchodem hvězdného Lionela Messiho, ale také s absencí dalších zraněných hráčů. Koeman proto ujistil, že s jejich návratem se herní projev týmu v příštích týdnech zlepší.

"V životě musíme být realisté. Naši mladí hráči ukázali, že máme před sebou pěknou budoucnost, ale také máme spoustu hráčů, kteří se vrací po zranění. Je to tak, jak to je," řekl Koeman na pozápasové tiskové konferenci. "Víme, že nám v útoku chybí spousta hráčů a musíme pár týdnů počkat, než budeme mít zase větší sílu a rychlost," mínil osmapadesátiletý kouč.

Barcelona chtěla proti Bayernu napravit poslední debakl 2:8, přesto už do přestávky prohrávala po trefě Thomase Müllera. Další dva góly přidal ve druhé části Robert Lewandowski. Katalánský celek nevystřelil za celý zápas ani jednou na bránu a nestačil na Bayern potřetí za sebou. Zároveň v LM prohrál po nezdarech s Manchesterem City a Juventusem třetí domácí duel v řadě, což se mu v historii ještě nestalo.

Deník AS popsal výkon týmu jako "obraz zmaru" a všiml si, že "Barcelona nebyla schopná Bayern ani potrápit". El Mundo zase podotkl, že "Barcelona pohřbívá svou velikost" a trenér Ronald Koeman "je světelné roky daleko od úrovně Bayernu a dalších evropských velkoklubů."

Nizozemský trenér a bývalý útočník Barcelony proto přiznal, že má jeho tým na čem pracovat. "Bayern je jedním z favoritů na celkové vítězství v Lize mistrů a my se proti němu dostali brzy do problémů. Při prvním gólu jsme měli trochu smůlu, ale ve druhé části ukázali, že jsou aktuálně lepším týmem než my," uvedl Koeman.

Vedle odchodů Messiho nebo Antoineho Griezmanna se musel před utkáním vypořádat také s absencí zraněných Ousmana Dembélého, Ansua Fatiho, Martina Brathwaitea nebo Sergia Agüera. Jordi Alba pak hrál se zdravotními komplikacemi.

"Nechci hledat výmluvy, ale každý ví, jaké problémy s hráči jsme teď měli a kteří také nebyli k dispozici. Když nemáte rychlost směrem dopředu, tak je velmi těžké proti týmu jako je Bayern hrát. Musíme to přijmout a pokračovat dál v naší práci. Je potřeba znát kvalitu týmu, proti němuž jsme nastoupili. Chcete-li se měřit s Bayernem, musíte být v nejlepší formě a zároveň si musíte přiznat, když je ten druhý lepší," prohlásil Koeman.

Vedle Bayernu narazí Barcelona v základní skupině také na Dynamo Kyjev a Benfiku Lisabon. Právě na hřišti portugalského týmu se představí v příštím kole 29. září.

Koeman ujistil, že se herní projev jeho svěřenců začne zlepšovat s návratem zraněných hráčů. "Za pár týdnů to už bude z naší strany jiné, protože budeme mít k dispozici daleko více hráčů a budeme silnější," dodal.