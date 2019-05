Budinský ve finále poháru Baník držel, ale porážce nezabránil

Olomouc - Brankář Viktor Budinský v této ligové sezoně odchytal za ostravské fotbalisty jediné utkání, v domácím poháru však nechyběl ani jednou a přednost před zkušenějším Janem Laštůvkou dostal také ve finále v Olomouci proti Slavii. Přestože se proti pražskému favoritovi blýskl několika zákroky, na triumf to nakonec nestačilo a Baník podlehl 0:2.

"Nepřekvapilo mě, že jsem dnes chytal. Trenéři rozhodli, že pohárová utkání budou moje. Laštůvka mi přál, ať si to užiju a vychytám co nejlepší výsledek. My si přejeme navzájem a máme dobrý vztah," řekl novinářům Budinský.

Připustil, že před téměř 12 tisícovkami diváků ještě nechytal. "Asi jsem ještě nechytal zápas s tolika diváky a takovou atmosférou. Člověk se na to těší a chce předvést maximum. Nechci se moc hodnotit, ale několik dobrých zákroků jsem tam měl a myslím, že jsem týmu pomohl. Bohužel to ale nestačilo. Jsme zklamaní, chtěli jsme pohár získat," uvedl Budinský.

V první půli předvedl několik dobrých zákroků a nestačil jen na penaltu, z níž Tomáš Souček v 37. minutě otevřel skóre. "Souček mě nepřekvapil, každý zápas se dívám na penalty a snažím se je nastudoval co nejvíce. Čekal jsem do poslední chvíle, ale pak jsem si bohužel vybral špatnou stranu," řekl Budinský.

Pojistku přidal v 78. minutě Lukáš Masopust. "Když dostanete gól z penalty, tak vás to trochu položí. Stále jsme ale věřili, že nějaký gól dáme a zápas otočíme. Bohužel se nám to nepovedlo, mohlo to být dramatičtější," řekl Budinský. "Poté už jsme se tlačili do gólu a nezajišťovali se dobře. Oni toho využili a přidali druhý gól," dodal šestadvacetiletý slovenský brankář.

V neděli čeká Baník poslední kolo ligové nadstavby v Plzni, v němž bude bojovat o páté místo a možnost zahrát si kvalifikační utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu. "Uděláme vše pro to, abychom páté místo udrželi a mohli ještě zabojovat o Evropu," doplnil Budinský.