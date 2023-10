Budeme hrát i o to, abychom odvrátili trenérův konec, řekl kapitán Souček

Plzeň - Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček se postavil za kouče Jaroslava Šilhavého. Národní mužstvo podle něj bude v nedělním zápase kvalifikace mistrovství Evropy s Faerskými ostrovy bojovat i za to, aby odvrátilo trenérův konec. Osmadvacetiletý záložník West Hamu to uvedl na tiskové konferenci v dějišti utkání Plzni. Se spoluhráči si vyříkali nepovedený čtvrteční duel v Albánii, kde si porážkou 0:3 zkomplikovali boj o postup na šampionát, a v neděli chtějí podat odlišný výkon.

"Samozřejmě situaci vnímáme, nejsme hluší. Ale taky víme, že nás tři dny po Albánii čeká další zápas, takže se chceme koncentrovat hlavně na něj. V Albánii se stalo strašně chyb na více místech. Jsou tam hráči, je tam mnoho lidí. Takže bych dal ten tlak na mnoho lidí, od začátku jsme jeden tým. Jsem rád, že jeden tým budeme až do konce. Těším se na zítřejší zápas, abychom to ukázali," uvedl Souček.

Zastal se trenéra Šilhavého, jehož pozicí se bude příští týden na mimořádném jednání zabývat výkonný výbor FAČR. Český tým se ve skupině propadl na nepostupové třetí místo a tři duely před koncem kvalifikace si výrazně zkomplikoval boj o účast na šampionátu v příštím roce v Německu.

"Mrzí mě to. Terč jde hlavně na trenéra. Ale je nás 23 hráčů v nominaci, ten terč by měl jít na všechny. Nejen na další hráče, ale i další lidi (u týmu). Jsme v tom všichni společně. Nedělní zápas budeme hrát i proto, abychom to trenérovi i dalším odvrátili. My hráči uděláme maximum. Nálada byla v mužstvu vždy dobrá, jsme tu společně už hodně let. O to více to budeme chtít přenést do zítřejšího zápasu," řekl Souček.

Mužstvo je podle něj na nedělní zápas bojovně naladěné. "Pochopitelně jsme byli po porážce v Albánií všichni zklamaní. Nejeli jsme tam pro tento výsledek, všichni jsme chtěli něco jiného. Všichni jsme ale velcí profesionálové, už to hrajeme dlouhou dobu a víme, že nás čeká další zápas o stejné tři body. Řekli jsme si, že to nedopadlo dobře, ale že uděláme všechno, abychom to zítra zvládli. Atmosféra je dobrá," uvedl Souček.

Jako kapitána ho současná situace trápí. "Beru to i na sebe. Nakonec my hráči jsme na hřišti a my hráči jsme nezvládli zápas například s Albánií. Určitě každý dělal maximum, co mohl. Ale já i jako kapitán od každého chci, ať nechá na hřišti, dá se říct, život. Mrzí mě, když to tak občas není. Celou kvalifikaci beru z velké části i na sebe. Máme tři zápasy na to, abychom se na Euro dostali. Jsou to obrovsky důležité zápasy. O to více chci pomoci týmu, abychom ty tři zápasy zvládli," řekl Souček.

Mrzelo ho, že mužstvo v Albánii zaostávalo za soupeřem i v soubojích. "Musím být upřímný k týmu, řekli jsme si to i mezi sebou, že nás Albánci v některých ohledech předčili. Třeba i v těch nejtěžších momentech, co se týče soubojů. Z toho jsem hodně zklamaný. Nejlepší roky jsme měli, když jsme jezdili jeden za druhého, nevynechali jediný souboj a pak ukázali kvalitu. To nám chybělo. Motivace je teď o to větší, abychom ukázali, že jsme v nároďáku právem," prohlásil Souček.

Věří, že národní tým naváže na poslední dva zápasy s Faerskými ostrovy. V červnu ve venkovním kvalifikačním utkání Češi zvítězili 3:0, vloni v přípravě doma dokonce 5:0. "Hráli jsme s nimi dvakrát za poslední rok a myslím, že oba tyto zápasy se nám povedly velmi dobře výsledkově i herně. Věříme, že budeme podobně na míči. Je potřeba si opět vytvořit šance, jako to bylo u nich nebo v Olomouci. Bude to hodně i o prvním gólu. I oni ukázali kvalitu, porazili například (doma) Turecko. Ale věřím, že budeme dominantní a vstřelíme góly," dodal Souček.