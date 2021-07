Budeme chtít na Spartě vyhrát, i když nám stačí remíza, řekl kapitán Rapidu

Praha - Přestože fotbalistům Rapidu Vídeň stačí ve středeční odvetě 2. předkola Ligy mistrů na hřišti pražské Sparty díky triumfu 2:1 z minulého týdne k postupu remíza, budou hrát podle kapitána Maximiliana Hofmanna na vítězství. Rakouský vicemistr sice v sobotu vstoupil do ligy domácí porážkou 0:2 s Hartbergem, Hofmann je však před duelem na Letné více než optimistický.

"Je pravda, že nám k postupu stačí remíza, my se ale budeme snažit o co nejlepší výsledek a budeme chtít vyhrát. To je náš cíl, na který se soustředíme," řekl sedmadvacetiletý Hofmann na tiskové konferenci.

"Zelenobílí" zdolali minulé úterý Pražany po obratu, s Hartbergem ale překvapivě prohráli. "Jsme především rádi, že máme za sebou víkendové utkání. Velmi podrobně jsme si ho zanalyzovali a teď jsme tady. Jsem připraveni bojovat o postup. Možná to bude tvrdých 90 nebo dokonce 120 minut. Každopádně je musíme odehrát mnohem lépe než o víkendu. Víme, že si dokážeme vytvořit šance. Na odvetu se velmi těším. Jsem více než optimistický," uvedl rodák z Vídně.

Ligový nezdar považuje za užitečnou lekci. "I v Rakousku platí, že žádný soupeř není jednoduchý. Když uberete deset procent, tak prostě neuspějete. Na mezinárodním poli to platí dvojnásob. Dá se to tedy označit za lekci. Nicméně do toho půjdeme na sto procent. Víme, že ani o procento méně nebude stačit. Zároveň víme, že zítra to bude naprosto jiné utkání," prohlásil Hofmann.

Naopak Letenští v sobotu načali ligu domácí výhrou 3:2 nad Olomoucí. "Utkání jsme analyzovali. Zítra to ale bude úplně jiné. Jak ze strany Sparty, tak z naší strany. Budeme se soustředit na naše silné stránky," konstatoval odchovanec Rapidu.

Vítěz dvojutkání si zajistí minimálně účast v základní skupině Evropské ligy a v dalším předkole narazí na Monako. Naopak poražený tým stále nebude mít jistotu podzimní účasti v pohárech a ve 3. předkole Evropské ligy potká kyperskou Famagustu.

"Oba kluby chtějí v následujícím kole stanout před Monakem. Soustředíme se na náš vlastní výkon, abychom postoupili. Zápas je strašně důležitý. Musíme do něj vnést nadšení, vůli, vše, co známe, a to s jediným cílem, abychom vyhráli a splnili si to, co jsme si předsevzali. Musíme chodit do osobních soubojů, hodně dopředu a také sázet na dobrou obranu. Sparta je velmi dobré mužstvo. Každý bude muset hrát na hranici svých možností," řekl trenér Dietmar Kühbauer.

Coby hráč San Sebastianu oslavil na Letné v září 1998 v Poháru UEFA (dnešní Evropské lize) výhru 4:2. Naopak v srpnu 2012 jako trenér Admiry Mödling remizoval na Spartě 2:2, což v součtu s domácí prohrou 0:2 znamenalo vyřazení z 3. předkola Evropské ligy.

"Velmi dobře si na to vzpomínám. Když jsem tu byl byl poprvé, byl to velmi pěkný zážitek. Tenkrát jsme vyhráli. Pak jsem tu byl ještě jednou a z toho bylo vyřazení. Ukazuje to, že Sparta je opravdu velmi silná. Doufám, že po vítězství a neúspěchu proti Spartě bude opět následovat vítězství," prohlásil padesátiletý Rakušan.