Budějovičtí fotbalisté porazili Teplice 2:0, venku zvítězili počtvrté v sezoně

Teplice - Fotbalisté Českých Budějovic vyhráli ve 12. kole první ligy v Teplicích 2:0 a už počtvrté v sezoně si odvezli tři body ze hřiště soupeře. Zápas sousedů ze spodních pater rozhodli ve druhém poločase Patrik Hellebrand a Lukáš Čmelík. Hosté se v neúplné tabulce posunuli na osmé místo, Teplice jsou po druhé domácí prohře v ligovém ročníku třinácté.

"Dneska to z naší strany nebyl dobrý výkon. Vázla nám součinnost, nepodrželi jsme balon, trápili jsme se nahoře a neměli jsme žádný tlak. Slabší individuální výkony, středový trojúhelník nebyl nejlepší," řekl teplický trenér Jiří Jarošík na tiskové konferenci.

"Opět jsme potvrdili takovou nešťastnou a nezvyklou sérii, vlastně skoro všechny body jsme uhráli venku. Jsme ale samozřejmě šťastní," doplnil českobudějovický kouč Jozef Weber.

Jarošík neudělal ani po debaklu 1:4 od Hradce Králové žádnou změnu v základní jedenáctce, vzhledem ke zranění několika hráčů ani moc možností neměl. Do sestavy hostů se vrátil Hora po odpykání čtyřzápasového trestu za vyloučení na Slavii.

Jihočeši aktivní hrou od začátku potvrzovali, že hrají venku odvážně, což jim v dosavadním průběhu nejvyšší soutěže vyneslo už deset bodů. Napadáním nedovolili Teplicím v klidu rozehrát, často kombinovali na útočné polovině, ale do šancí se nedostávali.

Domácí poprvé zahrozili až ve 25. minutě, kdy se na hranici šestnáctky kličkou kolem Králika uvolnil Gning, ale zamířil vedle branky. O tři minuty později senegalský útočník po sprintu téměř z poloviny hřiště obešel i brankáře Janáčka, ale míč přebíral v ofsajdu, což potvrdil i videorozhodčí. Gning byl jediným střelcem domácích v prvním dějství, v závěru poločasu vypálil už počtvrté, jeho hlavička však mířila přímo do náruče brankáře.

Místo očekávaného teplického tlaku po přestávce udeřili hosté. V 52. minutě dostal Hellebrand hodně volného prostoru a z 18 metrů zamířil přesně k tyči. Pro českobudějovického záložníka to byl druhý gól v sezoně poté, co se zapsal mezi střelce v premiéře proti Pardubicím. Vzápětí měl na kopačce vyrovnání Trubač, trefil však jen padajícího obránce Broukala.

Po dvojím střídání domácí zvýšili tlak, ale výsledkem byly jen dvě Knapíkovy hlavičky. S první si poradil brankář Janáček, druhá mířila nad břevno. Pět minut před koncem naopak výhru hostů pojistil další střelou z dálky střídající Čmelík, který tak svůj padesátý ligový zápas ozdobil sedmým gólem. Kodad a Žák se svými střelami marně snažili závěr alespoň zdramatizovat.

"Už v první půli jsme dokázali v poli držet balon, ale nedostávali jsme se do kvalitního zakončení. Chtěli jsme střídáním něco změnit, přidat pohyblivějšího hráče. Čmelík to splnil a svůj výborný výkon korunoval druhým gólem," pochválil Weber svého žolíka.

"Dneska to byl zápas, kdybychom mohli vyměnit pět hráčů, jenže je momentálně nemáme. Doplácíme na úzký kádr," posteskl si Jarošík a dodal, že z dlouhodobých marodů se hned tak nikdo na trávník nevrátí.

V posledních pěti vzájemných ligových utkáních zvítězil vždy domácí tým, ale tradice dnes byla porušena. Na Stínadlech v této sezoně dosud stoprocentně uspěli jen Bohemians, nedokázala to Plzeň ani Sparta. Dynamu se venku mimořádně daří a prohrálo jen na Slavii.

Hlasy po utkání 12. kola první fotbalové ligy FK Teplice - Dynamo České Budějovice (0:2):

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Dnes to z naší strany nebyl dobrý výkon. Vázla nám součinnost, nepodrželi jsme balon, trápili jsme se nahoře a neměli jsme vůbec žádný tlak. Těch věcí, které byly špatně, bylo víc. Soupeř byl hodně efektivní. Lámalo se to za stavu 0:0, pobízel jsem hráče, že jestli chceme vyhrát, musíme pro to udělat víc. Chtěli jsme hrát na vítězství, bohužel jsme dostali první gól, který byl dnes rozhodující. Byl to vyrovnaný zápas. Kdybychom dali první gól my, situace by byla jiná, musely by začít hrát i Budějovice. Jim to vyhovovalo, byly zalezlé, kompaktní a vyrážely do brejků. Musíme ty ztracené body získat jinde."

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Opět jsme potvrdili takovou nešťastnou a nezvyklou sérii, vlastně skoro všechny body jsme uhráli venku. Dnes se to potvrdilo. Jsme ale samozřejmě šťastní. V prvním poločase jsme obstáli a byli trpěliví. Domácí nás ohrožovali z toho, že jsme ve středu pole dělali chyby a jejich útočníci měli několik nebezpečných brejků. V tomhle jsme se v druhém poločase zlepšili. V ofenzivě jsme vytěžili maximum. Pěkná akce Hory, která skončila gólem Hellebranda. Pak to definitivně rozhodl Čmelík, který pohybem a aktivitou změnil ráz utkání. Svůj výkon korunoval druhým gólem."

12. kolo první fotbalové ligy:

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:0)

Branky: 52. Hellebrand, 85. Čmelík. Rozhodčí: Starý - Vlček, Mokrusch - Hocek (video). ŽK: Jukl - Potočný, Čolič. Diváci: 2431.

Sestavy:

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka (67. Kodad), Kučera (67. Mareček), Jukl, Shejbal - Trubač (81. Vachoušek) - Žák, Gning, Trenér: Jarošík.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik - Čolič, Čavoš, Hellebrand, Sluka (89. Skovajsa) - Hora (74. Sladký) - Hais (64. Zajíc), Potočný (46. Čmelík). Trenér: Weber.