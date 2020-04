Budějovické restauraci Masné krámy pomáhají štamgasti

České Budějovice - Českobudějovická restaurace Masné krámy prodala za poslední měsíc díky prodeji z okénka pivo z víc než tří tanků, z nichž každý má objem 1000 litrů. O pivo mají zájem štamgasti. Nově bude podnik, jejž provozuje Budějovický Budvar, nabízet z okénka i jídlo. Kvůli ekonomickým dopadům koronaviru čeká za uplynulý měsíc, od kdy má kvůli vládnímu nařízení zavřeno, ztráty několik milionů Kč. Letní sezonu, která stála na zahraničních turistech, zacílí podnik na domácí hosty. ČTK to dnes řekl vedoucí restaurace Masné krámy Tomáš Olejník.

Mimo sezonu tvoří štamgasti až 80 procent hostů. Masné krámy jim krátce poté, co musely zavřít, začaly stáčet pivo do pet lahví. Olejníka pozitivní reakce překvapily. "Potvrdilo se to jako velmi úspěšné. Naši štamgasti nám psali esemesky, volali, že jsou rádi, že se o ně alespoň takto staráme. Dávali jsme to pro ně za výjimečnou cenu. Pokračujeme i nadále, chceme to rozvíjet, budeme se snažit prodávat i něco z kuchyně," řekl Olejník.

Restaurace si nechala včas naplnit tanky, štamgastům točila tankové pivo. Do pet lahví stáčí i sudová piva, jimž se blíží datum spotřeby, aby podnik nemusel likvidovat zásoby. Zaměstnanci, jichž má restaurace 24 stálých, jezdí stáčet pivo do plastových lahví. "Zabere to svůj čas, tak abychom neměli hodně lidí pohromadě. Postupně chodí lidé do práce, podílí se na stáčení, teď budou kuchaři částečně i vařit, od 16. dubna," řekl Olejník.

Kvůli dopadům koronaviru má restaurace po měsíci ztráty v jednotkách milionů. Pivo prodává štamgastům za nižší ceny, aby si je udržela. "Výpadek tržeb je enormní, ten propad je velký. Nemůžeme dělat obraty, které jsme dělali, tak hospodářský výsledek je špatný, protože máme fixní náklady, musíme platit nájem majitelům. Věřím, že od května se situace zlepší a že štamgasti nám pomohou překonat tento nešťastný rok," řekl vedoucí.

Objednávky na léto nyní cestovní kanceláře spíše ruší. Velký zájem nejeví nyní ani čeští hosté, podle Olejníka jsou lidé zatím opatrní. Letní sezona v Masných krámech stála dosud na turismu. "Věřím, že nás v létě podpoří čeští a slovenští turisté," řekl vedoucí.

Historie Masných krámů sahá do období vlády Karla IV. Budova v Krajinské ulici pochází zřejmě z roku 1554. Plných 500 let se v ní prodávalo maso. Na pivnici byla přestavěna po druhé světové válce počátkem 50. let. Po povodni v roce 2002 byla pět let zavřená, i kvůli nejasným vlastnickým vztahům. Jako turistický cíl ji inzerují i zahraniční cestovní kanceláře. Provozuje ji Budějovický Budvar.