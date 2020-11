Budějovické knihkupectví má okénko, knihy balí do papíru

České Budějovice - Knihkupectví Duha v Českých Budějovicích, jedno z nejstarších v kraji, otevřelo kvůli koronavirovým omezením výdejové okénko. Chodí stálí zákazníci i noví, jež Duha získává přes sociální sítě. Denně dorazí kolem deseti lidí, tržby jsou proti běžnému stavu třetinové. V malém knihkupectví, kam se vejde pár lidí, stále balí knížky do papíru a převazují stužkou. ČTK to řekla zakladatelka a majitelka knihkupectví Monika Dušková.

Před dveřmi je stolek, přes nějž prodavačka knihy lidem podá. Okénko funguje od 26. října. Dušková doufala, že v listopadu a prosinci zčásti dohoní jarní výpadek tržeb, jenže přišla další vlna pandemie.

"Nakladatelé si šetří největší pecky na tohle období. Měli jsme na cestě spoustu krásných knížek, o kterých jsem věděla, že o ně bude zájem. Naše miniknihkupectvíčko má řadu stálých zákazníků, kteří už měli záznamy na některé knihy," řekla Dušková. Dohodla se s nimi, kdy můžou přijít. Díky sociálním sítím objevují prodejnu v Plachého ulici i noví zákazníci.

"Přicházejí s cílem pomoci malému knihkupectví, a toho se nesmírně vážím. Ta radost je oboustranná: mají radost z toho, že dostali knížku, na kterou se těšili, a já mám radost, že tam nesedíme zbytečně. Okénko funguje, abychom nebyli úplně odstřiženi od světa, ale nedá se to absolutně srovnat s běžným provozem," řekla 55letá majitelka.

Mrzí ji, že musely zavřít i malometrážní prodejny. "Naše knihkupectví je opravdu maličké, když jsou tam dva lidé, je už narváno," řekla Dušková, podle níž lze prostor snadno dezinfikovat a vyvětrat. Roční obrat má milionech, bude ráda, když letos neskončí ve ztrátě.

Dobře se prodávají historické romány, obyvatelé Budějovic kupují jako patrioti i díla místních spisovatelů, k nimž patří Jiří Hájíček, Jan Štifter či Jaromír Jindra, také knihy o Budějovicích a Šumavě.

V Duze pracuje ona a tři kolegyně, které jsou v důchodu. Zájem za 28 let nekolísá. Knihkupectví staví na osobním přístupu. Nemá velké skladové zásoby, tak zákazníci musí někdy čekat, než se kniha objedná a přijde.

"A oni opravdu počkají a nejdou si ji koupit jinam. Já to tak měla vždy, být pro někoho tím, kdo poradí, pomůže. A od nás si knihu ještě stále odnášejí zákazníci zabalenou do papíru převázanou stužkou, v prosinci balíme výhradně do vánočního papíru, to vítají zejména pánové. Knížka není běžné zboží, zabalení do papíru si zaslouží," řekla Dušková.

Duhu otevřela 4. listopadu 1992. Pořádala i autogramiády, mezi hosty byli Waldemar Matuška se ženou, Olga Sommerová, Vlastimil Vondruška, Zdeněk Šmíd či Lenka Lanczová. Někteří zákazníci jsou věrní. "Za ta léta už máme celé rodiny. Když u nás nakupuje maminka, tak v prosinci přijdou dcery, protože ví, že já budu vědět, co má ráda," řekla majitelka.