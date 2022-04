Budějovická MHD nabídla uprchlíkům průkazky zdarma, řada Čechů to kritizovala

České Budějovice - Několik stovek ukrajinských uprchlíků si již v budějovickém dopravním podniku vyřídilo průkazku na MHD, kterou jim společnost poskytuje zdarma. Službu zavedla před necelými dvěma týdny. Průkazka platí do konce roku. Podnik službu poskytl i proto, aby uprchlíci nemuseli ve vozech ukazovat pas. Firma se poté, co průkazky zdarma nabídla, setkala s řadou negativních reakcí od Čechů, hlavně na sociálních sítích, řekli ČTK zástupci podniku.

Když si jdou uprchlíci jízdní kupon zařídit, musí předložit vízum o strpění nebo jiný doklad o tom, že jsou na útěku před válkou. Hned první den, kdy podnik službu spustil, takto vyřídil kolem sta kuponů. "Už je to několik stovek lidí, kteří průkazky mají. Bude to ještě nějakou dobu narůstat," řekl ředitel dopravního podniku Slavoj Dolejš.

Českobudějovický dopravní podnik začal krátce poté, co vypukla válka na Ukrajině, přepravovat v MHD uprchlíky zdarma. Stačilo jim předložit pas. "Zavedení kuponů je pro ty lidi i taková ochrana v provozu, kdy už nemusí ve voze máchat pasem a ukazovat všem ostatním cestujícím, kdo jsou. Vytáhnou kupon a je to," řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Smudková.

Když firma informace o průkazkách zdarma zveřejnila, setkala se s řadou negativních reakcí. "Je mi špatně z toho, co jsou lidé schopní napsat. Byla spousta ošklivých reakcí. Na nás, na město, hrdinové na sociálních sítích, to se člověku dělá nevolno," řekl Dolejš. Podle něj zavedení průkazek uklidní situaci ve vozech. "Když bude někdo máchat pasem, spoustu lidí to může naštvat," dodal.

Ve spolupráci s městem provozuje podnik od 4. března i kyvadlovou linku z Českých Budějovic na letiště v Plané, kde je krajské centrum pomoci uprchlíkům. Zatím jím prošlo téměř 11.000 Ukrajinců, z toho 9745 v březnu. Za poslední týden je denní průměr 124 uprchlíků, řekla dnes ČTK vedoucí krizového řízení Jihočeského kraje Marta Spálenková.

Budějovický dopravní podnik zajišťuje přepravu ve městě a v 15 obcích. Vozový park čítá 103 autobusů a 56 trolejbusů, které jezdí na 24 linkách. Obsluhují téměř 400 zastávek. Loni najely 5,7 milionu kilometrů.