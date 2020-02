Budějovice vyhrály ve Zlíně a zvítězily i v druhém jarním utkání

Zlín - Fotbalisté Českých Budějovic vyhráli ve 22. kole první ligy ve Zlíně 3:2 a zvítězili i v druhém jarním utkání. Za nováčka soutěže se dvakrát trefil Matej Mršič, jeden gól dal z penalty Lukáš Havel. Za domácí snižovali Dominik Simerský a Adnan Džafič. Budějovice se posunuly na čtvrté místo neúplné tabulky, naopak třináctý Zlín má po druhé jarní porážce už jen dva body k dobru na čtrnáctou barážovou pozici.

Domácí tým začal náporem a už ve třetí minutě mohl jít do vedení. Zimní posila Jawo se na hranici šestnáctky zbavil Sivoka, nicméně tváří v tvář dalšímu veteránovi brankáři Drobnému neuspěl.

Jak se mají využívat šance, ukázali hosté v desáté minutě. Po rychlém přechodu do útoku vrátil Brandnera z pravé strany míč na hranici šestnáctky a Mršič jej uklidil k tyči.

V dalším průběhu první půle měl více ze hry Zlín, ale k žádným nebezpečným šancím to nevedlo. Budějovice spoléhaly na standardní situace a brejky. Po jednom z nich došlo ke kontaktu Čanturišviliho s Čavošem v pokutovém území a po posouzení této hraniční situace videorozhodčím se kopala penalta, kterou Havel bezpečně proměnil.

Ráz druhé půle určila 53. minuta, kdy po rohovém kopu a následné skrumáži oživil naděje Zlína kontaktním gólem Simerský. Domácí obránce zaznamenal první soutěžní trefu za Fastav.

"Ševce" branka nakopla, z identické situace jako při rohu mohl vyrovnat Hlinka. V 63. minutě vytáhl Drobný Jawovu šanci, o minutu později na druhé straně Rakovan chytil dělovku Schranze.

Vzápětí ovšem tvrdě napřáhl opět Mršič a přesnou střelou vrátil Budějovicím dvoubrankové vedení. Chorvatský záložník navázal na úvodní gól a si připsal si první dvě trefy v české lize.

Hostům vydržel dvoubrankový náskok jen pár desítek sekund. Po centru Condeho pálil z hranice šestnáctky Džafič a po teči Sivoka skončil míč za bezmocným Drobným.

Zajímavý druhý poločas gradoval snahou Zlína o vyrovnání, Budějovice si ovšem pečlivou obranou náskok udržely. Nováček soutěže z posledních 11 kol podeváté zvítězil.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "Rozdělil bych to do tří částí. Dobrý úvod, byli jsme aktivní a hráči měli chuť. Ve třetí minutě jsme měli vyloženou šanci, po deseti minutách jsme ale inkasovali. Druhá část je do půlky, kdy jsme nehráli dobře a kazili jsme jednoduché míče. Nemohli jsme se dostat do dobře organizované hry soupeře, navíc jsme inkasovali z penalty. Do druhé půlky jsme změnili rozestavení a začali hrát na dva útočníky. Hra byla dobrá, zatlačili jsme je a tlačili se do koncovky. V závěru jsme korigovali výsledek, ale vyrovnat se už nepovedlo. Z výsledku panuje velké zklamání a nespokojenost. Každá domácí ztráta je velmi bolestná. Ztratili jsme body v Karviné i doma a je to komplikace. Máme osm zápasů, abychom se s tím popasovali a získali co nejvíce bodů."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Jsme rádi, že jsme navázali na bodový zisk z předchozího zápasu. Věděli jsme, že to tu nebude jednoduché. V prvním poločase jsme hráli velice dobře a vedli jsme 2:0. Na domácích byla vidět i nervozita. Druhý poločas nebyl z naší strany moc dobrý, nechali jsme domácí snížit standardkou. Otevřely se nám brejky a šli jsme do vedení 3:1, ale zase jsme inkasovali a bylo z toho drama. Takové zápasy zvládají dobrá mužstva a my jsme to dnes zvládli. Proto vezeme domů tři body."

Fastav Zlín - Dynamo České Budějovice 2:3 (0:2)

Branky: 53. Simerský, 68. Džafič - 10. a 67. Mršič, 45. Havel z pen. Rozhodčí: Julínek - Myška, Mojžíš - Adam (video). ŽK: Kameník (trenér) - Havelka, Schranz. Diváci: 2712.

Zlín: Rakovan - Simerský, Buchta, Azackij (87. Cedidla) - Matejov, Fantiš, Hlinka, Jiráček - Džafič, Jawo (78. Janetzký), Čanturišvili (46. Conde). Trenér: Kameník.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner (84. Mészáros), Javorek (63. Šulc), Mršič (89. Kopečný)- Schranz. Trenér: Horejš.