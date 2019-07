Budějovice vyhrály na Slovácku 2:0 a poprvé v sezoně bodovaly

Uherské Hradiště - Fotbalisté Českých Budějovic získali premiérové body po návratu do první ligy. Jihočeský nováček ve druhém kole zvítězil na Slovácku 2:0, když jeho góly dali Lukáš Provod a v závěru střídající Ivo Táborský. Mužstvo z Uherského Hradiště nenavázalo na úvodní nečekanou výhru 2:0 na Spartě.

Do zápasu vstoupili aktivněji favorizovaní domácí a od prvních minut si vynutili mírnou územní převahu, jenže bez přesného zakončení. Na centr z pravé strany Dvořák nedosáhl a po rohu Havlíka zase promáchl hostující gólman Staněk, čehož ale Slovácko nevyužilo.

Hosté udeřili prakticky z první vážnější akce. Centr z pravé strany v 18. minutě propadl za Jurošku, kde číhal Provod, jehož hlavička znamenala první českobudějovický gól v novém ročníku a také premiérový ligový gól hostujícího záložníka.

Naopak Slovácko poprvé v sezoně inkasovalo, což přineslo na jeho kopačky nervozitu, nepřesnost a ruku v ruce s tím i pískot z tribun. Až do konce poločasu se z toho Svědíkův tým nemohl dostat, vytvořil si jen náznaky šancí, které ale nemohly organizovanou defenzivu Jihočechů ohrozit. V závěru půle pálil tvrdě budějovický Havelka a při chuti byl i střelec gólů Provod.

Domácí tým po přestávce přece jen přidal, zlepšil pohyb, zpřesnil přihrávky a tím pádem se z jeho tlaku rodily i šance. V 50. minutě servíroval míč před bránu Navrátil, ale Dvořák se role zakončovatele nezhostil dobře, chvíli nato pálil Navrátil těsně nad.

Slovácko zkoušelo dobýt soupeřovu branku všemi možnými způsoby, z pětadvaceti metrů to zkusil kapitán Daníček, ale Staněk jeho tvrdou střelu na dvakrát zneškodnil.

Od 70. minuty se hrálo prakticky jen na přehuštěné polovině Dynama a bylo otázkou, zda domácí zužitkují velký tlak, či odolá defenzíva nováčka. V 82. minutě zahrával přímý kop z více než dvaceti metrů Havlík, ale míč skončil o kousek nad břevnem Staňkovy branky.

Definitivní rozuzlení přinesla 85. minuta, kdy po akci Provoda procpal míč za Trmalova záda Táborský a definitivně tak uťal šance domácích na bodový zisk. Slovácko v první lize s Českými Budějovicemi prohrálo po deseti utkáních a poprvé od roku 2007.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Po vítězství na Spartě jsme hráčům vštěpoval, že nás čeká těžší duel. Ale nic se nám v něm nedařilo. Ani vstup do utkání nebyl bůhvíjaký, vše umocnil vedoucí gól soupeře. Prohrávali jsme souboje, chyběl nám pohyb a obecně kvalita hry. Po přestávce se naše hra trochu zlepšila, Budějovice ji hodně takticky kouskovaly a tím tupily náš nápor. Udělali jsme moc nevynucených chyb. Byl to celkově špatný výkon, musíme se za něj divákům omluvit. Klidně bych tři body z Letné vyměnil za tři body dnes."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Hodnotí se mi to dobře. Věděli jsem, že Slovácko vyloupilo Letnou, chtěli jsme být aktivní a chytnout začátek. To se nám povedlo, vedoucí gól nás uklidnil, domácí z toho znervózněli, my jsme takticky zvládli i druhý poločas, celkově jsme domácí zaskočili a moc si tohoto vítězství vážíme. Budeme s pokorou pracovat dál."

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 0:2 (0:1)

Branky: 18. Provod, 85. Táborský. Rozhodčí: Lerch - Blažej, Kříž. ŽK: Daníček - Kulhánek, Javorek, Novák, Kladrubský. Diváci: 4 089.

Slovácko: Trmal - Juroška (82. Krejčí), Šimko, Hofmann, Reinberk (41. Divíšek) - Havlík, Daníček - Petržela (66. Vasilijev), Navrátil, Kalabiška - Dvořák. Trenér: Svědík.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Havelka, Kulhánek - Schranz (70. Mršič), Javorek (86. Čavoš), Provod - Ledecký (79. Táborský). Trenér: Horejš.