Budějovice v souboji dvou trápících se týmů přivítají Bohemians

České Budějovice - Páteční předehrávku 5. kola první fotbalové ligy obstará souboj dvou týmů, kterým se v úvodu soutěže nedaří. Šestnácté České Budějovice, které dosud nevyhrály, přivítají jedenácté Bohemians 1905. Utkání má výkop v 18:00 a kvůli novým opatřením v boji proti šíření koronaviru jej může navštívit maximálně 2000 sedících diváků.

Jihočeši doma v této ligové sezoně prohráli oba dosavadní zápasy se Slavií (0:6) i Libercem (0:2). Dynamo se trápí v koncovce, ve třech ze čtyř kol neskórovalo. V předchozím kole si z Opavy odvezlo bezbrankovou remízu.

"Remíza z Opavy pro nás bude mít cenu jedině v případě, když to dokážeme doma potvrdit s Bohemkou za tři body. Moc bychom si přáli, abychom získali první domácí vítězství v sezoně. Víme, že Bohemka hraje velice dobře. To mužstvo je vyvážené, týmově působí velmi dobře. Ale jsem přesvědčen, že to zvládneme," řekl klubové televizi kouč Jihočechů David Horejš.

Bohemians odstartovali ligový ročník jasnou výhrou 4:0 nad Mladou Boleslaví, následující tři kola však nevyhráli a vstřelili v nich jedinou branku. Z venkovních duelů v Brně (0:0) a Olomouci (0:3) vytěžili pouze bod a naposledy podlehli doma Plzni vysoko 1:4.

"Čeká nás v pátek hodně těžké utkání. Dynamo po dvou domácích porážkách a dvou remízách venku bude chtít rozhodně vyhrát. Asi i cítí, že Bohemka je pro ně soupeř k poražení. My tam pojedeme ale s odhodláním bodovat a věřím, že se nám to podaří," uvedl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Pro "Klokany" hovoří lepší vzájemná bilance. Z posledních čtyř ligových zápasů zdolali Jihočechy třikrát. Ve vzájemných utkáních padá hodně branek, předchozí tři duely v nejvyšší soutěži jeden z celků pokaždé vyhrál 3:2.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 5. kola první ligy: -------- Dynamo České Budějovice (v tabulce 16.) - Bohemians Praha 1905 (11.) Výkop: pátek 25. září, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát - Královec (video). Bilance: 24 9-7-8 37:34. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Drobný - Kladrubský, Králik, Talověrov, Novák - Brandner, Čavoš, Javorek, Havelka, Mršič - Matějka. Bohemians: Le Giang - Hůlka, Jindřišek, Bederka - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Hronek, Puškáč, Vaníček. Absence: Šulc, Havel (oba zranění), Ledecký, Van Buren (oba nejistý start) - Valeš, Vodháněl (oba zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Šulc, Matějka - Bartek, Dostál, Jindřišek, Puškáč, Vaníček (všichni 1). Zajímavosti: - Bohemians vyhráli 3 z posledních 4 vzájemných utkání v lize a pokaždé v nich nastříleli 3 góly - Č. Budějovice doma v lize neprohrály 6 z posledních 7 zápasů s Bohemians - poslední 3 vzájemné ligové duely pokaždé skončily výhrou jednoho z týmů 3:2 - Č. Budějovice v lize 7x za sebou nevyhrály - Č. Budějovice prohrály oba domácí ligové zápasy v této sezoně a nedaly v nich gól - Č. Budějovice vstřelily v ligové sezoně jen 2 branky a mají nejhorší útok spolu s Příbramí, která ale sehrála o zápas méně - Bohemians nevyhráli 3 kola po sobě a vstřelil jediný gól - Bohemians v ligové sezoně ve 2 venkovních utkáních nevyhráli a neskórovali