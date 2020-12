Budějovice udržely výhrou v Brně venkovní neporazitelnost

Brno - Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili v 10. kolo první fotbalové ligy v Brně nad Zbrojovkou 3:1. Dvě branky dal v úvodu zápasu Patrik Brandner, za domácí snižoval po přestávce Antonín Růsek. Výhru Jihočechů pojistil v nastaveném čase kapitán Patrik Čavoš.

Brno tak ani na šestý pokus nedokázalo doma zvítězit, naopak Jihočeši počtvrté za sebou neprohráli a i v pátém utkání si udrželi venkovní neporazitelnost v probíhajícím ročníku. V neúplné tabulce Budějovice poskočily na jedenáctou příčku, Zbrojovka promarnila možnost opustit sestupové pásmo a je šestnáctá.

"Jsou to pro nás tři ohromně cenné body, za výkon v první půli jsme si je zasloužili. Teď ale hrajeme doma s Karvinou a musíme je potvrdit," řekl v nahrávce médiím Brandner."Mám pocit, že někteří hráči si pohrávají se svými osudy a s osudy lidí v tomto klubu," nebral si servítky domácí kouč Miloslav Machálek.

Do zápasu vstoupili lépe domácí a už ve třetí minutě se k nebezpečnému zakončení v šestnáctce soupeře dostal Růsek, ale z celkem slibné pozice mířil těsně nad. Poté převzali aktivitu hosté, ale přímý kop Čoliče mířil nad. Další útočná akce už ale skončila gólem. Javorek vysunul do sóla Brandnera, který si obhodil gólmana a otevřel skóre.

Jihočeši byli nadále nebezpečnější a hlavně efektivnější, což potvrdili v 16. minutě. Čoličův centr hlavičkoval Van Buren do tyče, ale míč se odrazil přímo k Brandnerovi, který ho uklidil do prázdné branky a podruhé v sezoně dal v utkání dva góly. Poprvé se mu to povedlo před třemi týdny při nečekané výhře 4:2 na Spartě. "Byly tam dva dlouhé míče za obranu, z prvního jsem dal gól z brejku, při druhém jsem jen dorážel," popsal Brandner. "Jsem rád, že mi to padá a hlavně, že děláme body," dodal.

Brňany dva góly evidentně srazily a v pohodě hrající Budějovice měly zápas pod kontrolou. Ve 26. minutě se proháčkoval do šestnáctky Zbrojovky Van Buren, ale obrana míč na poslední chvíli zblokovala. Domácí po půlhodině hry sáhli ke dvěma střídáním a příchod Šumbery s Šuralem jim pomohl. "Do té doby to bylo polovičaté, nedůsledné, bez zodpovědnosti, s chaosem," kritizoval Machálek.

Zbrojovka získala převahu a ještě před přestávkou mohla snížit, jenže Přichystal z otočky zamířil přímo do brankáře Drobného. Odměny za zlepšený výkon se tak domácí dočkali až ve druhé půli, kdy v 53. minutě Dreksa odcentroval a Růsek hlavou snížil na 1:2. "Hráli jsme ve druhé půli dobrý fotbal, ale nedotáhli jsme některé šance," litoval Machálek.

Vyrovnat mohl v 67. minutě Pachlopník, ale veterán Drobný si s jeho pokusem poradil a vyzmanenal se i při střele Růska o čtyři minuty později. Brno nedokázalo skórovat ani ze závěrečného tlaku a naopak potřetí inkasovalo, když se z brejku v nastavení prosadil Čavoš.

Hlasy po utkání:

Miloslav Machálek (trenér Brna): "Už je to v našich domácích zápasech obvyklé, zase jsme to nezvládli, ale vlastní vinou. Bylo to v úvodu polovičaté, nezodpovědné, byl tam chaos. Začali jsme hrát až po stavu 0:2, to už je pozdě. Je to pro mě velké zklamání. Chtěli jsme vysoko napadat, být aktivní, nemám pro to vysvětlení, proč to nešlo. Pomohlo dvojí střídání, ve druhé půli jsme hráli velmi dobrý fotbal, jenže jsme některé slibné situace nedotáhli do konce. Zase si zásadně komplikujeme situaci a devalvujeme body zvenku. Pokud se doma nezlepšíme a nebude tam pořádná jízda, bude to špatné. Mám pocit, že někteří hráči si pohrávají se svými osudy a s osudy lidí v tomto klubu."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Jsem moc rád, že jsme navázali na výkony a výsledky předchozích zápasů. Soupeře jsme dostali pod tlak, kluci plnili taktické pokyny a dali jsme dva góly. Byli jsme produktivní a fotbal je přece o gólech. O přestávce jsme hráče nabádali, že Brno to nezabalí, my jsme jim částečnou pasivitou nabídli snížení. Domácí měli více ze hry, ale podržel nás Drobný. Z brejku jsme dali na 3:1, celkově jsme si tři body za první poločas zasloužili, mají pro nás ohromnou cenu. Musíme to teď potvrdit doma."

Zbrojovka Brno - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:2)

Branky: 53. Růsek - 10. a 16. Brandner, 90.+2 Čavoš. Rozhodčí: Lerch - Mikeska, Dresler. ŽK: Gajič, Štepanovský, Vintr - Talověrov, Javorek. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Floder - Moravec, Dreksa, Gajič (32. Šural), Kotula (84. Hladík) - Pachlopník, Sedlák, Čermák, Štepanovský (32. Šumbera) - Růsek, Přichystal (59. Vintr). Trenér: Machálek.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Javorek - Van Buren, Valenta (70. Matějka), Mészáros (81. Mršič) - Brandner (85. Havel). Trenér: Horejš.