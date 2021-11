Budějovice třemi góly v oslabení otočily zápas se Slováckem

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic třemi brankami v oslabení senzačně otočili zápas 16. kola první ligy se Slováckem a zvítězili 3:2. Hosté vedli po gólech Jana Kalabišky a Lukáše Sadílka 2:0 a od 69. minuty hráli přesilovku po vyloučení domácího Jakuba Hory. V 72. minutě ale snížil střídající Matěj Valenta a v závěru dokonal málokdy vídaný obrat v početní nevýhodě dvěma brankami Fortune Bassey. Slovácko prohrálo poprvé po osmi kolech a může přijít o druhé místo v tabulce. Dynamo doma v lize podruhé za sebou zvítězilo a je osmé.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka po většinu zápasu dominovali a naděje Českých Budějovic na dobrý výsledek dlouho držel brankář Vorel, který předvedl několik výtečných zákroků. První příležitost měli Jihočeši, ve 14. minutě po brejku střílel Bassey, ovšem Nguyen jeho pokus bez potíží zlikvidoval.

O pět minut později se prosadilo Slovácko. Po pravé straně unikl Sadílek, po zemi poslal přesnou přihrávku na vzdálenější tyč, kde se do koncovky natlačil Kalabiška a překonal Vorla. Hostující obránce v lize skóroval potřetí za sebou.

Favorit mohl brzy přidat druhý gól. Ve 25. minutě českobudějovický Hora fauloval v pokutovém území Holzera. Rozhodčí Ginzel nařídil penaltu, ale pokus Jurečky Vorel vyrazil. Další příležitost měl ještě do přestávky hlavičkující Hofmann, střelu Petržely pak Vorel vyrazil do tyče.

Slovácko pokračovalo v aktivním výkonu i v úvodu druhé části. V 52. minutě to potvrdil zvyšující brankou Sadílek, při jehož střele z hranice vápna snad jedinkrát v utkání zaváhal Vorel. Hosté navíc od 69. minuty hráli v přesilovce, protože po faulu na Jurečku a přezkoumání situace u monitoru udělil sudí Ginzel červenou kartu Horovi.

Jihočeši však v oslabení paradoxně ožili a prosadili se i gólově. Nejprve si v 72. minutě naskočil na centr po rohu střídající Valenta a snížil. Na konci 81. minuty se pak dostal do brejku Bassey a přesnou střelou k tyči srovnal.

Za necelé čtyři minuty pak nigerijský útočník dokonal po dalším úniku senzační obrat, když ho znovu nedokázal ubránit Hofmann. Bassey si polepšil už na osm gólů v ligové sezoně. Hostům mohl zachránit aspoň bod střídající Vecheta, ale jeho pokus hlavou chytil na brankové čáře Vorel.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Klukům jsem za krásný večer poděkoval, i když průběh utkání tomu nenasvědčoval. Slovácko bylo dlouho lepší. Co se pak stalo na hřišti, na to se tu bude dlouho vzpomínat. Chtěl bych pochválit hlavně střídající hráče, kteří tomu pomohli. Nejprve nás nakopl gól Matěje Valenty a pak už to bylo galapředstavení Fortuna Basseye. I když samozřejmě přiznávám, že jsme měli také štěstí. Před zápasem nám plno hráčů onemocnělo. Až na Králika nám vypadli všichni stopeři, ale kluci, kteří dnes naskočili, to zvládli. Ovšem s prvním poločasem jsem byl hrubě nespokojený a v kabině bylo hodně rušno. Když Slovácko přidalo druhý gól a my jsme přišli o vyloučeného hráče, myslel jsem, že si to soupeř s jeho vysokou kvalitou pohlídá. Nepamatuji si, že by se tady někdy povedlo takovým způsobem otočit zápas."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Závěr utkání jsme jednoznačně podcenili. Místo toho, abychom drželi míč, tlačili se dopředu a hráli přes křídelní prostory, jsme začali balony nakopávat. K tomu jsme přestali běhat, přestali jsme se nabízet a přestali jsme být důslední. Už před prvním gólem Českých Budějovic přišlo z naší strany podcenění. Byl z toho zbytečný roh a z něj gól. Za 70 minut nedovolíme soupeři skoro nic a za dalších 20 minut, když hrajeme v přesilovce, soupeř vstřelí tři góly a ještě má dvě šance. Je to trestuhodné. Posledních 20 minut byla ostuda a to včetně střídání, která se také nepovedla. Asi jsme to vzali tak, že když je vyloučený hráč soupeře, nemůže se nic stát. Ale naopak se ukázalo, že nesmíme slevit z našeho stylu hry. Když se k tomu chováte takto, budete po zásluze potrestán. Moc mě zklamalo, že to všechno šlo přes zkušené hráče. Byl to totální kolaps, musíme si to vyříkat a pracovat dál. Myslím si, že hráči si tohle budou pamatovat hodně dlouho. V hodnocení utkání budu velmi přísný. Dnes to bylo varování, aby naše výkony byly lepší a to hlavně po celou dobu zápasu."