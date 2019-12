Budějovice potvrdily formu výhrou nad Příbramí

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic potvrdili výbornou formu a v 19. kole první ligy porazili Příbram 2:0. Nováčka soutěže poslal do vedení v deváté minutě David Ledecký a pojistku přidal v 50. minutě Lukáš Havel, který chvíli nato nedal penaltu. Jihočeši vyhráli sedm z posledních osmi kol a v neúplné tabulce ztrácejí jen dva body na třetí místo. Příbram jako jediná v ligové sezoně venku stále nebodovala, už 12 kol nezvítězila a klesla na poslední příčku.

Zápas začal ve velkém tempu. Hned na začátku druhé minuty domácí Čolič z přímého kopu trefil horní část břevna, poté po Mršičově centru a dorážce na malém vápně zasáhl hostující brankář Kočí a Havelka přestřelil. Na opačné straně měl ve čtvrté minutě ještě větší šanci příbramský Slepička, jehož střelu zblízka z voleje reflexivně vyrazil na roh Drobný.

Na začátku deváté minuty otevřeli domácí skóre. Aktivní Mršič utekl po pravé straně, přihrál před branku a Ledecký střelou na zadní tyč překonal Kočího.

Hosté se postupně oklepali a v první půli se hrál vyrovnaný zápas. Příbramští dokonce před přestávkou drželi častěji míč a aktivněji vstoupili i do druhého poločasu. Střelu střídajícího Zemana ve 47. minutě tečoval na roh Drobný a zkušený gólman zachránil domácí i za chvíli proti Květově ráně.

Jihočeši soupeřův tlak přežili a v 50. minutě přidali pojistku. Na Čoličův povedený centr z přímého kopu si naběhl Havel a z voleje umístil míč do sítě. Domácí stoper zaznamenal už svou pátou branku v ligové sezoně a šestou si mohl připsat v 56. minutě. Penaltu po zákroku gólmana Kočího na Čavoše však neproměnil a přestřelil.

Jihočeši pak s přehledem kontrolovali vedení. Příbram přestala být nebezpečná v ofenzivě a ve čtvrtém utkání po sobě neskórovala. Dynamo soupeři oplatilo srpnovou porážku 0:2.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Po dvou zápasech venku na Spartě a Jablonci jsme dnes do utkání vstupovali jako favorit. Kluky jsme na to upozorňovali a jsem moc rád, že jsme utkání zvládli. Především druhý poločas byl z naší strany povedený. A kdybychom proměnili penaltu, bylo by to asi úplně v naší režii."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Udělali jsme několik změn v sestavě, ale stejně máme nula bodů. České Budějovice dokážou z minima šancí vytěžit maximum, což my nedokážeme. Po první půli, kdy jsme prohrávali 0:1, tak jsme chtěli do druhého poločasu vstoupit aktivně a zkusit vyrovnat. Ale po deseti minutách jsme dostali druhý gól, který vlastně rozhodnul."