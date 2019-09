Budějovice porazily Zlín 2:0 a poprvé v sezoně vyhrály doma

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic porazili v 8. kole první ligy Zlín 2:0. Tři body zajistili nováčkovi svými góly Patrik Brandner ve 23. minutě a střídající Michael Rabušic v závěru utkání. Budějovice poprvé v sezoně zvítězily doma, bodovaly po třech porážkách za sebou a posunuly se na 13. místo tabulky. Dvanáctý Zlín má po druhé ligové prohře po sobě o bod více.

Pro hosty začalo utkání smolně. Po pár desítkách sekund se zranil záložník Podio a musel ve čtvrté minutě střídat. Kromě této situace nenabídl úvod zápasu příliš zajímavých akcí. Domácí se do ofenzivních manévrů pustili až zhruba po čtvrt hodině. V nadějné situaci však podskočil centr Ledecký a Schranz zase v těžké pozici nedokázal dostat míč do branky.

Ve 23. minutě se už Jihočeši mohli radovat. Havelka ve středu hřiště posunul balon na Ledeckého, jenž našel na pravé straně Brandnera a jeho střela se od břevna odrazila do sítě. Českobudějovický záložník skóroval ve druhém ligovém zápase po sobě, střelecky se prosadil i před týdnem v Mladé Boleslavi.

"Pro to, co jsme předváděli v prvním poločase, nemám pochopení. Poprvé jsme byl během mého působení ve Zlíně hodně naštvaný," řekl na tiskové konferenci hostující trenér Josef Csaplár. "V prvním poločase jsme chtěli soupeře hodně vysoko napadat. Myslím si, že to z naší strany byl hodně dobrý výkon," dodal kouč Dynama David Horejš.

V první půli celkem neškodný Zlín po přestávce výrazně ožil. Hosté zrychlili hru a byli nebezpečnější v ofenzivě. Dvě velké příležitosti měl v 59. minutě Železník. Nejprve jeho střelu vyrazil Staněk a z následného centru poslal zlínský útočník míč do břevna. Opět Železník měl další velkou šanci v 73. minutě, kdy po chybě českobudějovické defenzivy běžel sám na branku, ovšem vysoko přestřelil.

Naděje "Ševců" utnul v závěru zápasu střídající Rabušic. Zkušený útočník, jenž přišel do Českých Budějovic před pár dny, se v 84. minutě prosadil hlavou a pojistil domácím tři body.

"Doufám, že se dneska odrazíme a podaří se nám třeba udělat šňůru několika zápasů. Hlavně si musíme zapamatovat, jak jsme hráli dneska a takový výkon zopakovat," řekl Rabušic.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "V prvním poločase jsme chtěli soupeře hodně vysoko napadat. Myslím si, že to z naší strany byl hodně dobrý výkon. Ve druhé půlce nás Zlín zatlačil, prohrával, neměl co ztratit a nám navíc trošku docházely síly. Přesto si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, a jsem rád, že jsme vzadu udrželi nulu. Přál bych si, abychom na ten dnešní výkon dokázali navázat."

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Poprvé, co jsem ve Zlíně, jsem hodně naštvaný. Pro to, co jsme předváděli v prvním poločase, nemám vysvětlení. Takhle špatný první poločas jsme ještě neodehráli. Bez nasazení, bez důrazu. Někteří hráči si tam dělali, co chtěli. Ve druhém poločase už jsme to byli zase my, ale neproměnili jsme šance."

Dynamo České Budějovice - Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Branky: 23. Brandner, 84. Rabušic. Rozhodčí: Hrubeš - Blažek, Hock. ŽK: Čavoš - Džafič. Diváci: 3447.

Sestavy:

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Kulhánek, Provod - Brandner, Havelka (79. Novák), Javorek, Čavoš, Schranz (88. Helešic) - Ledecký (72. Rabušic). Trenér: Horejš.

Zlín: Dostál - Hlinka, Buchta, Azackij (73. Pejša) - Fantiš, Jiráček, Podio (4. Železník), Mašek, Čanturišvili - Džafič (65. Hnaníček), Poznar. Trenér: Csaplár.