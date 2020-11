Budějovice porazily v dohrávce Bohemians a doma poprvé bodovaly

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic porazili v dohrávce 5. ligového kola Bohemians 1905 2:1. Jihočeši rozhodli o vítězství už v úvodním dějství, kdy se trefili Benjamin Čolič z penalty a krátce po něm Karol Mészáros. Po pauze snížil Lukáš Hůlka. Dynamo navázalo na nedělní výhru 4:2 na Spartě a poprvé v ligové sezona doma bodovalo. V tabulce se posunulo na 12. místo a na Bohemians ztrácí už jen bod. Pražané venku v nejvyšší soutěži potřetí za sebou prohráli.

Utkání se mělo původně uskutečnit 25. září, kvůli koronaviru v domácím týmu bylo odloženo na 28. října. Odehrát se však nemohlo ani v druhém termínu, protože v té době byly sportovní soutěže v Česku na měsíc přerušeny.

Tentokrát postihl covid-19 hosty, kterým chyběl i hlavní trenér Luděk Klusáček. Zastoupil ho asistent Erich Brabec. Celkem "Klokanům" ze zdravotních důvodů scházelo hned 11 hráčů.

Úvodní minuty přinesly spíše opatrnou hru. Až ve 28. minutě vymyslel domácí Šulc pěknou přihrávku pro Brandenra, jenž v dobré pozici trefil brankáře Bohemians. Vyražený míč si našel Van Buren, který však mířil nad břevno.

Ve 38. minutě se už Jihočeši gólově prosadili. Mészáros ve zdánlivě beznadějné pozici vybojoval míč, unikl bránicím hráčům a Vacek jej zastavil ve vápně takovým způsobem, že rozhodčí nařídil penaltu. K ní se postavil Čolič a tvrdou střelou k pravé tyči překonal Le Gianga.

Domácí navíc stačili před přestávkou své vedení navýšit. Brandner ve 44. minutě přesně prostrčil míč na rozběhnutého Mészáros, jenž prostřelil Le Gianga a skóroval ve druhém utkání po sobě.

Bohemians ve druhém poločase v ofenzivě přidali, ale Jihočechy držel brankář Drobný. Zlikvidoval dvě šance Pulkraba. V 61. minutě už však zasáhnout nestihl a Hůlka po rohu s přispěním Van Burenovy teče snížil.

V 73. minutě mohl srovnat střídající Necid, ale Dynamo opět zachránil Drobný. Jihočeši už vítězství uhájili a doma "Klokany" porazili potřetí z posledních čtyř zápasů.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsme rádi, že jsme dokázali potvrdit body ze Sparty a poprvé doma zvítězit. V prvním poločase jsme do utkání dobře vstoupili, po přestávce jsme si to inkasovaným gólem zkomplikovali. Ale důležité pro nás jsou ty body, které jsme získali. Sestavu jsme nechali stejnou jako při utkání na Spartě, protože tam kluci předvedli skvělý výkon. Takže jsme to nechtěli měnit a hlavně v první půli jsme na to i navázali. Ale čeká nás náročný program, takže tam nějaké změny v příštím kole určitě budou, protože proti Plzni například nesmí nastoupit Pavel Šulc."

Erich Brabec (asistent trenéra Bohemians): "Zcela upřímně si myslím, že jsme Budějovicím darovali výhru. Dopustili jsme se dvou triviálních nedisciplinovaností, které Budějovice potrestaly. Přestože jsme ve druhé půli měli nějaké větší držení míč a dostávali se více do šestnáctky soupeře, tak jsme nedokázali vstřelit více než jednu branku. Musíme si uvědomit, že zápasy venku nezvládáme a potřebujeme se odrazit nějakým lepším výkonem. Doufám, že to třeba bude už v neděli v Jablonci."

Dynamo České Budějovice - Bohemians Praha 1905 2:1 (2:0)

Branky: 38. Čolič z pen, 44. Mészáros - 61. Hůlka. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Flimmel - Denev (video). ŽK: Čavoš, Talověrov - Vacek, Vondra, Pulkrab. Bez diváků.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Králik, Talověrov, Skovajsa - Van Buren (89. P. Novák), Šulc (73. Valenta), Čavoš, Javorek, Mészáros (90. Mršič) - Brandner. Trenér: Horejš.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Hronek, Hůlka, Vacek (68. Necid), Schumacher - Keita (88. Osmančík), Pulkrab, Květ (88. V. Novák). Trenér: Brabec.

Tabulka:

1. Slavia 8 7 1 0 26:2 22 2. Sparta 8 6 0 2 23:13 18 3. Olomouc 8 5 2 1 14:7 17 4. Plzeň 8 5 1 2 19:12 16 5. Jablonec 8 4 1 3 12:8 13 6. Liberec 8 4 1 3 13:10 13 7. Pardubice 8 4 1 3 9:10 13 8. Zlín 8 4 0 4 11:11 12 9. Karviná 8 3 3 2 9:11 12 10. Slovácko 7 3 2 2 10:7 11 11. Bohemians 1905 8 3 1 4 11:11 10 12. České Budějovice 8 2 3 3 11:17 9 13. Ostrava 7 2 2 3 10:7 8 14. Mladá Boleslav 8 2 2 4 10:13 8 15. Teplice 8 2 0 6 9:17 6 16. Brno 8 1 2 5 7:18 5 17. Opava 8 1 2 5 6:18 5 18. Příbram 8 0 2 6 5:23 2