Budějovice porazily Teplice a v lize vyhrály počtvrté za sebou

Teplice - Fotbalisté Českých Budějovic zvítězili v 15. kole první ligy v Teplicích 3:1. Nováček nejvyšší soutěže rozhodl v prvních 26 minutách, kdy se postupně trefili Patrik Brandner, Petr Javorek a Lukáš Havel z penalty. Za domácí v závěru snížil Petr Mareš. Jihočeši v lize počtvrté za sebou vyhráli, pokaždé dali tři góly a posunuli se před dnešního soupeře na deváté místo tabulky. Teplice doma nebodovaly poprvé po pěti duelech nejvyšší soutěže a jsou jedenácté.

Jihočeši sice v týdnu prohráli v domácím poháru 0:4 s pražskou Spartou, ale domácí debakl jim ligový apetit nesebral. Na Stínadlech měli od prvních minut navrch, připravovali si šance a za necelou půlhodinu rozhodli třemi góly o osudu utkání.

V úvodu ještě dokázal po Schranzově hlavičce domácí zachránit brankář Grigar, ale v 11. minutě Shejbal neuhlídal Brandnera a hosté vedli. Českobudějovický záložník se prosadil i při předchozí venkovní výhře 3:1 v Olomouci.

Domácí dál působili ospalým dojmem. Schranz ve 20. minutě nastřelil tyč, vzápětí ale přidal Javorek neuhlídaný Paradinem druhý gól. Definitivní ránu zasadil Teplicím ve 26. minutě Havel, který bezpečně proměnil penaltu za faul Shejbala na Schranze. Stejný hráč se z pokutového kopu trefil i v minulém kole proti Karviné.

Domácí kouč Hejkal zareagoval prvním střídáním i přeskupením defenzivy a Teplice alespoň zbrzdily českobudějovický nápor. Dokonce si vypracovaly ještě před poločasem několik slibných možností, jenže čtyřicetiletý brankář Drobný hostující tým dokázal vždy zachránit. Nejdříve vyrazil střelu Vondráška a před přestávkou zlikvidoval nepříjemný přímý kop Petra Mareše.

Podobně odstartoval i druhý poločas, na jehož úvod opět Drobný zneškodnil doposdu největší domácí šanci Žitnému. Za chvíli se neprosadil ani Řezníček. Teplice se výrazně zlepšily, byly více na míči, zatímco hosté už příliš neriskovali a snažili se spoléhat na případné brejky. Po jednom z nich se řítil na branku Mršič, ale Grigar zasáhl.

Domácí v 73. minutě dostali míč do sítě, ale Řezníčkova trefa nebyla uznána kvůli ofsajdu. Přesto se nakonec Severočeši dočkali gólu po ráně v podání Petra Mareše z 85. minuty. To už ale nemohlo nic změnit na tom, že České Budějovice po sedmi a půl letech zvítězily v lize v Teplicích.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Nemám dnes ani co hodnotit. Na tohle utkání jsme byli připraveni dobře, ale Budějovice nám daly lekci z toho, na co jsme se před zápasem tak připravovali. Je to nepochopitelné. Předvedli jsme paskvil, nevím, co naše obranná fáze předváděla. A nešlo jen o gól, ale byla tam ještě další šance a tyčka. Byl to výkon bez emocí, bez nápadu, byli jsme pomalí, zbabělí. Je to začarovaný kruh, místo cesty vzhůru tabulkou podáme takový výkon."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Jsem rád, že jsme dokázali navázat na ta tři předchozí vítězství. Povedl se nám vstup do zápasu, první poločas byl z naší strany velmi dobrý. Domácí jsme zaskočili a měli i další možnosti. Na úvod druhé půle nás podržel brankář Drobný, ale pak už jsme hru kontrolovali a hráli zodpovědně dozadu. Nepotřebovali jsme se někam hnát. Gólman a oba stopeři podali výborný výkon. Čtvrté výhry v řadě si moc vážíme, je za tím tvrdá práce."

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 1:3 (0:3)

Branky: 85. P. Mareš - 11. Brandner, 20. Javorek, 26. Havel z pen. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Řezníček, Moulis (oba Teplice). Diváci: 2723.

Teplice: Grigar - Paradin (26. Hyčka), Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Kučera, Moulis (71. Radosta), Žitný, P. Mareš - Řezníček (82. Vyhnal), J. Mareš. Trenér: Hejkal.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka (90. Kladrubský), Čavoš - Brandner (80. Táborský), Javorek, Mršič (87. Helešic) - Schranz. Trenér: Horejš.