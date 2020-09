Budějovice podlehly v extralize Hradci Králové 1:5

České Budějovice - Hokejistům Českých Budějovic návrat do extraligy po sedmi letech vůbec nevyšel. V předehrávaném utkání 1. kola prohráli s Hradcem Králové vysoko 1:5. Všechny góly padly v první polovině zápasu. Už v čase 3:42 prohrávali Jihočeši 0:3. Pak sice snížil Karel Plášil a dal první gól domácích od postupu z první ligy, Motor ale nakonec první třetinu prohrál 1:4.

Bouřlivé ovace a radost na tribunách vystřídal záhy po úvodním buly šok. Hráči Českých Budějovic se nestihli ani pořádně dotknout puku a prohrávali, když po osmi sekundách otevřel skóre Orsava, jenž před brankovištěm snadno usměrnil Cingelovu nabídku. Vzápětí navíc fauloval Pýcha. Krátce po další velké šanci Orsavy napřáhl Hronek a jasně ukázal, proč je klíčovou postavou obrany Detroitu v NHL - 0:2.

Ve čtvrté minutě měli k dispozici přesilovku také domácí, jenže potřetí slavili Královéhradečtí. Obrana Motoru znovu zaspala a Radovan Pavlík precizně provedeným blafákem do bekhendu nedal Čiliakovi šanci. V osmé minutě následovala další početní výhoda Jihočechů, v níž nevyužil dvě velké možnosti Venkrbec, ale Plášil už uspěl.

Christov si pak nepřišel na Mazance. Při hře čtyři na čtyři následovaly příležitosti na obou stranách, stavem však pohnul až poté, co už se hrálo v plném počtu, Lev. Úspěšně zakončil přečíslení dva na jednoho s Perretem.

Ve 25. minutě už to pro domácí začalo hrozit debaklem - pátý gól hostů přidal Smoleňák. Ve 35. minutě navíc dostal Christov za podkopnutí soupeře trest na pět minut a do konce utkání, hráči Mountfieldu však sehráli dlouhou přesilovku až příliš ledabyle a žádnou větší možnost si nevypracovali. Jen Perret dorážel z velkého úhlu do odkryté branky nad.

Ve třetí třetině už se jen dohrávalo. Hosté si s přehledem pohlídali i přes tři vyloučení náskok a vykročili do sezony tříbodovým ziskem.

Madeta Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové 1:5 (1:4, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Plášil (Martin Novák) - 1. Orsava (Cingel, Nedomlel), 2. Hronek (F. Pavlík, V. Růžička ml.), 4. R. Pavlík (Koukal), 18. Lev (Perret, Hronek), 25. Smoleňák (Orsava, V. Růžička ml.). Rozhodčí: Jeřábek, R. Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 6:6, navíc Christov 5 min. a do konce utkání, R. Přikryl (oba České Budějovice) 10 min. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 3710.

České Budějovice: Čiliak - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Allen - Holec, Venkrbec, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, M. Beránek - Daniel Voženílek, Prokeš, Jonák - Karabáček, Gilbert, Martin Novák. Trenér: Prospal.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Hronek, Jank, Blain, Šalda, F. Pavlík - Orsava, Cingel, Smoleňák - J. Sklenář, V. Růžička ml., Kelly Klíma - Perret, Kevin Klíma, Lev - R. Pavlík, Koukal, Jergl - Pilař. Trenér: V. Růžička st.