Budějovice doma ztratily dvoubrankové vedení a s Olomoucí remizovaly 2:2

Utkání 28. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav, 20. dubna 2021 v Ostravě. Situace poté, co nebyl uznán gól Baníku kvůli postavení mimo hru. Zleva Tomáš Malinský z Boleslavi, Lukáš Budínský z Boleslavi, Tomáš Zajíc z Ostravy, Patrizio Stronati z Ostravy a brankář Boleslavi Jan Šeda. ČTK/Ožana Jaroslav

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic ztratili v 28. kole první ligy dvoubrankový náskok a s Olomoucí pouze remizovali 2:2. Dynamo vstřelilo oba góly už v úvodních 11 minutách, nejprve se trefil Matěj Valenta a po něm Lukáš Havel. Po změně stran však snížil z penalty Pablo González a Kryštof Daněk zařídil vyrovnání. Jihočeši nezvítězili už 10 kol a v neúplné tabulce zůstali dvanáctí. Hanáci bodovali v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou a nadále jsou devátí.

Trenér Jihočechů David Horejš udělal v sestavě několik změn. Dva noví hráči se mu odvděčili gólově. Ve druhé minutě naskočil na roh Havel, ligový debutant v brance Olomouce Macík, který nastoupil místo tradiční jedničky Mandouse, jeho hlavičku vyrazil a z dorážky se nadvakrát prosadil Valenta. Pro českobudějovického záložníka to byla premiérová trefa v nejvyšší soutěži.

Poté ve velké šanci nezamířil přesně další z nových mužů v sestavě Jihočechů Vais, ale v 11. minutě se prosadil i Havel, který se opět nejlépe zorientoval po rohu a hlavou skóroval. Oba střelci přitom do minulých zápasů naskakovali jen sporadicky jako střídající hráči z lavičky.

"Udělali jsme nějaké změny v sestavě, protože jsme chtěli reagovat na poslední zápasy a dát nějaký impulz. Myslím si, že kluci, kteří dostali šanci, nezklamali," řekl na on-line tiskové konferenci českobudějovický trenér David Horejš.

České Budějovice mohly ještě do konce prvního poločasu své vedení zvýraznit, ale ze standardní situace Čolič trefil jen boční síť olomoucké branky. "Prvních 25 minut bylo z naší strany totálně prospaných. Jako kdybychom ještě seděli v autobuse někde před Českými Budějovicemi. Vypadalo to, že jsme si jen přijeli zahrát fotbal," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Jeho svěřenci ožili až ve druhém poločase. Nejdříve ve velké příležitosti neuspěl střídající Šíp, jehož pokus chytil gólman Vorel. V 63. minutě však už hosté snížili z penalty, kterou nařídil sudí Franěk po zhlédnutí videa, když českobudějovický Javorek srazil Látalův centr v pokutovém území rukou. "Nevím, jestli ta penalta byla, nechci se k tomu vyjadřovat. Ale každopádně to byl zlomový moment zápasu," konstatoval Horejš.

Hanáci mohli následně i vyrovnat, ale Chytilovu šanci vyrazil Vorel. Hosté se znovu prosadili v 79. minutě, kdy se po hlavičce Poulola a nejistém zákroku Vorla míč dostal k volnému Daňkovi, jenž vyrovnal na konečných 2:2. "Dneska nemůžu klukům nic vytknout, chtěli, snažili se. Ale dostali jsme dva smolné góly, trochu nám chybělo štěstí," prohlásil Horejš.

Dynamo doma v nejvyšší soutěži nevyhrálo popáté za sebou. Olomouc dvanáctým nerozhodným výsledkem v této sezoně potvrdila pozici remízového "krále" ligy. Jihočeši mají o jednu remízu méně.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Chtěli jsme ze zápasu tři body a šli jsme jim naproti. První poločas byl z naší strany skvělý. Ve druhém poločase byl zlomovým momentem pokutový kop. Mohli jsme pak ještě zvýšit na 3:1, ale bohužel se to nepodařilo a potom nám trošku chybělo i štěstí. Výsledek je pro nás krutý. Klukům dnes nejde nic vytknout, protože jsme dostali smolné góly a penalta by zamávala i se silnějším týmem. Udělali jsme nějaké změny v sestavě, protože jsme chtěli reagovat na poslední zápasy a dát nějaký impulz. Myslím si, že kluci, kteří dostali šanci, nezklamali."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Z naší strany to byly dva rozdílné poločasy. Především prvních 25 minut bylo totálně prospaných, jako kdybychom seděli v autobusu někde před Českými Budějovicemi. Celý první poločas byl z naší strany bez soubojů, bez agresivity. Už ve 20. minutě jsem zvažoval střídání, ale od zhruba 25. minuty se naše hra začala trochu lepšit. O přestávce byla v kabině trošku bouřka. Hráčům jsem hlavně vyčítal nedostatečnou agresivitu a dostupování hráčů. Nechávali jsme si soupeře daleko od sebe a nevyhráli jsme jediný souboj. Chtěl jsem, aby kluci ve druhé půli ukázali charakter, když ten první prochrápali. Ve druhé půli jsme začali hrát a chodili jsme do soubojů. Těší mě, že jsme závěr utkání dohrávali s řadou odchovanců. Máme velkou marodku a kvůli řadě absencí je to pro nás v těchto dnech trošku složité."

Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 66. De Azevedo z pen., 74. Tetour - 10. Jiří Klíma. Rozhodčí: Orel - Hájek, Paták - Julínek (video). ŽK: Smetana (asistent trenéra) - Malínský, Takács, Dancák. Bez diváků.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman - De Azevedo (87. Pokorný), Jánoš (87. Fillo), Kuzmanovič (56. Tetour), Kaloč, Ndefe (69. Buchta) - Zajíc (56. Šašinka). Trenér: Daněk.

M. Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler - Dancák, Budínský (76. Matějovský) - Malínský, Ladra (76. Skalák), Zmrhal - Jiří Klíma (61. Drchal). Trenér: Jarolím.