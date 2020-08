Budějovice chtějí obhájit postavení z uplynulé sezony

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic v uplynulé sezoně coby nováček nečekaně skončili po základní části první ligy na sedmém místě a postoupili do nadstavbové skupiny o Evropu. V nadcházejícím ročníku chtějí Jihočeši na vydařené výsledky a výkony navázat a minimálně obhájit pozici v horní polovině tabulky. Dynamo se musí vyrovnat s odchodem jednoho z lídrů Tomáše Sivoka, který ukončil profesionální kariéru.

"Samozřejmě bychom si přáli, abychom obhájili loňskou pozici. I když víme, že to bude těžké. Ale je to nějaká výzva. Budeme se o to od prvního kola rvát. Věřím, že tým sílu má a dříve nebo později ji ukáže," řekl na online tiskové konferenci generální manažer Dynama Martin Vozábal.

Vzhledem k tomu, že kvůli nedohrané skupině o záchranu z první ligy na konci uplynulé sezony nikdo nesestoupil, bude mít tentokrát nejvyšší soutěž rekordních 18 účastníků.

"Jsou tu tři týmy, které budou hrát nahoře - Slavia, Plzeň a Sparta. To jsou hlavní favorité. Ale jak to bude dál? Ta liga je hodně vyrovnaná a bude záležet na maličkostech. V minulé sezoně s námi všichni počítali na boj o záchranu a nakonec z toho bylo krásné sedmé místo po základní části," podotkl českobudějovický trenér David Horejš.

Oproti uplynulé sezoně Dynamo opustilo osm hráčů a mezi nimi i stoper Sivok. Zastoupit by ho mohl slovenský zadák Martin Králik. "Myslím si, že Martin zapadl do týmu velice dobře. Ale nedá se říct, že právě tahle posila mě zaujala nejvíce. Přivedli jsme hráče, o kterých jsme přesvědčeni, že nám pomohou," uvedl Horejš.

Dalšími letními posilami jsou obránce Lukáš Skovajsa, brankář Vojtěch Vorel, záložníci Lukáš Jánošík, Matěj Valenta a útočníci Fortune Bassey a Lukáš Matějka. Hostování z Plzně na jihu Čech si prodlouží Pavel Šulc a z Viktorie bude v Dynamu znovu působit i Ubong Ekpai.

"Věřím, že jsme měli šťastnou ruku, zvolili jsme dobře a všichni hráči budou přínosem. Pracujeme ještě na příchodu dvou hráčů, abychom kádr zkvalitnili," prohlásil Horejš.

Jihočeši si pochvalují, že klub je navzdory koronavirové pandemii v dobré ekonomické kondici. "Za sedm let, co jsem tady u toho, se má klub nejlíp. Není to tak, že bychom rozhazovali, ale můžeme si dovolit i širší kádr. Co se týče rozpočtu, je to asi průměr ligy," řekl Vozábal.

Do sezony Dynamo vstoupí nedělním domácím zápasem s mistrovskou Slavií.