Bude to šachová partie, řekl Varaďa o sérii Třince s Mladou Boleslaví

Třinec - Třinečtí hokejisté budou usilovat o pátý postup do finále od roku 2011, zatímco Mladá Boleslav pronikla ve své klubové historii letos teprve podruhé mezi nejlepší čtyři týmy. Trenér Ocelářů Václav Varaďa ale očekává těžkou šichtu a sérii, začínající v sobotu, přirovnal k šachové partii. Ostatně středočeský klub zvítězil v základní části ve všech čtyřech zápasech, pokaždé o gól a ztratil v nich jen bod.

Oba týmy postoupily do semifinále v nejkratší možné době. "Vnímáme Mladou Boleslav jako kvalitního soupeře, ve čtvrtfinálové sérii s Pardubicemi jasně dominovala. Byla lepší a zaslouženě zvítězila. Připravujeme se na ni pečlivě," řekl novinářům Varaďa, pod jehož vedením Třinec vyhrál šest ze sedmi sérií a v roce 2019 získal titul.

Oceláři ve čtvrtfinále eliminovali elitní útok Brna a v celé sérii inkasovali jen čtyři branky. Mladá Boleslav má ale sílu rozloženou do více formací. Proti Pardubicím se do listiny střelců zapsalo deset různých hráčů, nejlepším byl s pěti góly Jakub Kotala. "Máme nějaký taktický plán, jak k tomu přistoupit. Jsou určité útoky, které dostanou na starost jiné útoky. Bude to taková šachová partie, ve které, doufám, že budeme vítězit," pokračoval kouč.

Třinec byl ve čtvrtfinále hodně produktivní, Kometě nasázel ve čtyřech zápasech dvacet branek. Nejvíce bodů posbírali Matěj Stránský (2+4) a Michael Špaček (0+6). "Obrana bude trochu jiná, každý tým je jiný," řekl Varaďa a souhlasil, že hra Mladé Boleslavi je hodně založená na bruslení a rychlosti. "Velmi dobře forčekují a moc branek nedostávají. I v jejich obranném pásmu si dokážou poradit s těžkými situacemi, defenzivně jsou na tom velmi slušně. Čeká nás těžká práce," dodal.

Oba týmy využily ve čtvrtfinále shodně osm přesilových her. "Speciální týmy vyhrávají série. I dobrá obrana a brankář. Myslím si, že oni se o tohle také opírali v utkáních s Pardubicemi," řekl Varaďa, který má k dispozici uzdraveného brankáře Jakuba Štěpánka. V brance ale pravděpodobně zůstane Ondřej Kacetl, jenž pustil v sérii s Brnem jen čtyři góly.

Třinec získal v základní části o devět bodů více než Mladá Boleslav, pro ni ale jasně vyznívá bilance vzájemných duelů. "Tři zápasy se hrály v Mladé Boleslavi a nehráli jsme špatně, ale vždy jsme prohráli o branku. Doma jsme utkání ztratili v nájezdech nebo prodloužení, už to přesně nevím. Vždy to ale byly vyrovnané zápasy a předpokládám, že teď to bude podobné. Jen bych si to představoval s jiným koncem," uzavřel.