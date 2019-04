Třinec - Kapitán třineckých hokejistů Martin Adamský s úsměvem předpovídá, že se série s Libercem v boji o titul natáhne na maximální počet zápasů. Zkušený útočník se v předchozím případě ve svém odhadu nezmýlil, když rovněž prorokoval, že semifinále s Plzní rozhodne až sedmý duel.

Třinec si zahraje finále ve druhém roce za sebou, loni se musel sklonit před Kometou Brno. Tentokrát Oceláře čeká Liberec - vítěz základní části a přemožitel obhájce titulu. "Myslím si, že to bude řežba do posledního zápasu," řekl novinářům Adamský k sérii, ve které se utkají dvě nejlepší mužstva základní části.

"Vyšlo to podle předpokladů a střetnou se dva kvalitní týmy. Liberec to prokazoval celou sezonu a utekl nám o dva body. Bude to strašně těžká série pro oba," dodal sedmatřicetiletý útočník.

Třinec vstoupí do finále povzbuzený obratem, jaký v extralize před ním nikdo v sérii na čtyři vítězné zápasy nedokázal. Semifinále otočil po dvou úvodních domácích prohrách a narušil i šňůru Plzně, která měla v sedmých utkáních play off bilanci 6:0.

"Nejsem statistik, nemám je rád. Tady vidíte, že se může stát cokoliv, je to sport. V jakémkoliv odvětví jsou statistiky krásné, ale vidíte, že jednou to vždy skončí," dodal.

Třinec završil sérii pondělní výhrou 5:1 a k postupu ho nasměrovala úvodní třetina, kterou ovládl i díky dvěma trefám Vladimíra Draveckého 3:0. "Dostal nás do finále a za to jsme rádi. Ale je nás tam dvacet, a jestli dá góly Vladko nebo někdo jiný, je jedno. Nás nezajímají jednotlivci, nás zajímá celý tým. Teď jsme na tom psychicky lépe, protože jsme postoupili, ale opravdu to byla kvalitní série a musím říct, že nás stála dost sil," přiznal.

Třinec na regeneraci moc času nemá, série skončila v pondělí a už dnes se mužstvo přesouvá do Liberce. Je tak v opačné situaci než před semifinále, kdy Oceláři na zápas čekali devět dnů. Adamský uznal, že pauza se na jejich výkonu v úvodu série projevila, a Plzeň, která hrála i s Olomoucí na sedm zápasů, byla v prvních dvou duelech ve všem lepší.

"Byli trošičku rozehranější, šlo to vidět. Byli všude. Vycházely jim přesilovky a celou sérii jim dělali Kovář a Gulaš. Na ty dva jsme si chtěli dávat pozor, ale nedali jsme a tady ti dva kluci sérii furt natahovali. Měli velký podíl na tom, že se šlo do sedmého zápasu," řekl Adamský, který v sérii s Plzní nedal gól. "Mně se o něm (brankáři Dominiku Frodlovi) bude zdát. Vychytal mě. Je to jeho první sezona v extralize, dotáhl to až do semifinále. Klobouk dolů," ocenil.

Finále začíná čtvrtečním duelem od 17:00. Třinec získal v základní části venku druhý nejvyšší počet bodů, vyhrál 16 z 26 zápasů. V dosavadním průběhu play off venku prohrál jen jednou z pěti utkání. "Doufám, že je výhodou, že začínáme venku," řekl Adamský s úsměvem. "Ale je to finále, každý zápas musíme hrát naplno," dodal.