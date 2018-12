Brno - Hokejoví útočníci Tomáš Plekanec a Martin Erat při premiérovém startu v dresu Brna potvrdili své kvality a podepsali se pod dvě ze tří branek úřadujícího mistra, nakonec ale jejich debut vítězný nebyl. Sparta totiž dokázala utkání ze stavu 1:3 otočit a vyhrála 4:3 v prodloužení. Oba hráči po utkání přiznali, že v první polovině utkání se cítili dobře, ale v závěru už jim docházely síly. Věří, že v příštích zápasech se jim i Kometě bude dařit více.

"Škoda, že to dopadlo takhle. Myslím, že jsme měli spoustu příležitostí v zápase odskočit o více než dva góly a tam by se zápas zlomil. Bohužel. Na druhou stranu musíme ocenit výkon Sparty, která začala od druhé třetiny hrát mnohem lépe a držela s námi krok. A pak vyrovnali," řekl Plekanec po zápase, ve kterém si připsal gól a asistenci.

Šestatřicetiletý útočník, který se do Česka vrátil poté, co předčasně ukončil angažmá v Montrealu, a v Brně hraje formou střídavých startů z prvoligového Kladna, strávil v zápase na ledě téměř 18 minut. A nastupoval v přesilovkách i v oslabení. "Cítil jsem se celkem dobře. Ke konci mi trošku ubývaly síly, ale to je normální vzhledem ke stavu, ve kterém jsem byl vzhledem ke zranění. To se zlepší," řekl Plekanec.

Podobně na tom byl i Erat. "Prohráli jsme zápas, takže to samozřejmě není nic moc. Máme ale dost času, abychom pracovali. Ještě máme dost zápasů," poukázal Erat na fakt, že klíčové budou až výkony v play off.

Sedmatřicetiletý hráč v předešlých dvou letech Kometě výrazně pomohl k zisku mistrovského titulu, na začátku této sezony však odpočíval a věnoval se rodině. Soutěžní zápas tak odehrál poprvé od 22. dubna, kdy Brno získalo titul. "Jak jsem se cítil? V pohodě. Čtyřicet minut bylo dobrých, ve třetí třetině jsem byl zatažený. Ale dobré," pousmál se Erat, jenž si připsal dvě asistence.

Společně s Plekancem a Eratem nastupoval v útoku teprve devatenáctiletý Karel Plášek, jenž se zapsal i mezi střelce. "Je to výborný hokejista. Viděl jsem ho poprvé a musím říct, že je to výborný hráč. Musím říct, že má všechny předpoklady, aby uspěl v NHL. Když na sobě bude pracovat, má před sebou skvělou budoucnost," řekl Plekanec.

Erat Pláška dobře zná, takže jej jeho výkon nepřekvapil. "Hraje výborně od začátku sezony a my se mu budeme snažit pomoct. Myslím si, že je hrozně šikovný a k nám zapadl," uvedl Erat, jenž pochválil i Plekance. "Na to, že to byl první zápas, tak to bylo super. Vytvořili jsme si šance. Hráli jsme na puku a myslím si, že to bude lepší a lepší," dodal Erat.

Trenér Sparty Uwe Krupp přiznal, že si Pražané kvalit dua Plekanec - Erat byli dobře vědomi a před zápasem se na nové tváře v brněnské sestavě chystali. "Oba jsou to speciální hráči a s klukama jsme o tom mluvili. Myslím si, že v první třetině jsme je trochu moc sledovali, ale ve druhé a třetí jsme proti nim hráli mnohem lépe. Pro Brno je ale skvělé, že takové hráče má," uvedl německý kouč.