Bude se jednat o změnách karanténních opatření u sportovců

Praha - Změny v karanténních opatřeních u sportovních týmů nejsou v tuto chvíli na stole, bude se o nich ale zhruba do dvou týdnů jednat. Na tiskové konferenci to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Například skupina o záchranu v první fotbalové lize musela být předčasně ukončena poté, co se koronavirem nakazil jeden hráč Opavy a celý tým nastoupil na dva týdny do karantény.

"Změnu zatím neplánujeme. Nicméně o tom, jak postupují některé jiné státy, samozřejmě máme informace. Jsme v komunikaci jak s představiteli fotbalové asociace, tak teď začínáme více komunikovat s hokejisty a případně Národní sportovní agenturou. Takže budeme určitě o některých možných změnách, a máme to naplánováno i ve spolupráci se skupinou klinicko-epidemiologickou, jednat," uvedla Rážová. Okamžitá změna ale v plánu není.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) je obecně ke zkracování délky čtrnáctidenní karantény v souvislosti s koronavirem rezervovaný. "Musela by o tom rozhodnout klinická skupina Covid, případně epidemiologové na ministerstvu zdravotnictví, protože to je velmi závažná změna," poznamenal.

"Udělali jsme určité změny v algoritmech. Víme na základě vědeckých důkazů, že pokud člověk nemá žádné příznaky, tak do deseti dnů virus laicky řečeno hyne a člověk není infekční. Proto není nutné po 14 dnech v karanténě dělat znovu test, to už se dnes aplikuje," uvedl. O případném obecném zkrácení doby karantény by se ale podle něj musela vést velká odborná debata.

V zahraničním sportu bývá praxe jiná, například ve Španělsku zrušil FC Sevilla po nedělním pozitivním testu jednoho z fotbalistů tréninky jen na tři dny. Zatímco nakažený hráč zůstal v domácí izolaci, jeho spoluhráči se podrobili dalším dvěma testům a po negativních výsledcích se vrátili k přípravě.