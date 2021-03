Bucha: Karanténa byla nepříjemná, účast na Euru beru jako výhru

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu.

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Celje (Slovinsko), skupina B, utkání ČR - Itálie. Fotbalisté Česka se radují z vyrovnávajícího gólu. ČTK/AP/Darko Bandic

Celje (Slovinsko) - Fotbalový reprezentant do 21 let Pavel Bucha krátce před mistrovstvím Evropy zažil velkou nepříjemnost a kvůli hromadné nákaze koronavirem ve Viktorii Plzeň strávil dva týdny v karanténě. Nakonec s klubovým spoluhráčem Pavlem Šulcem stihli odcestovat do Slovinska a oba také za "Lvíčata" odehráli úvodní zápas skupiny s Itálií (1:1), což třiadvacetiletý záložník bere jako výhru.

"Bylo to dost nepříjemné, bohužel to přišlo takhle na poslední chvíli. Oba jsme měli štěstí, že jsme furt byli negativně testovaní na covid. Tím, že karanténa nám končila den před reprezentačním srazem, tak jsme věřili, že když nám bude držet zdraví, tak s reprezentací odcestujeme," řekl Bucha na on-line tiskové konferenci.

"Nebylo vůbec jednoduché se v domácích podmínkách nějak chystat. Byli jsme v kontaktu jak s trenéry z Plzně, tak s trenéry z reprezentace a vymýšleli spolu různé věci, co třeba doma dělat. Ale teď jsme oba moc rádi, že jsme tady a odehráli první zápas. To je pro nás taková výhra," přidal plzeňský středopolař.

Po středečním utkání byl vyhlášen nejlepším českým hráčem, s čímž úplně nesouhlasil. "Sám po zápase jsem takový pocit neměl. Konkrétně bych z našeho týmu vybral tři čtyři jiné hráče. Ale samozřejmě jestli to takhle někdo viděl a vyhlásil mě mužem zápasu, tak jsem za to rád," uvedl Bucha.

Cítil, že favorizovaný italský tým po vyhraném prvním poločase už počítal se třemi body a soupeřův větší odpor si nepřipouštěl. "Přišlo mi, že když jsme vběhli na druhý poločas na trávník, tak z Italů sršelo takové přehnané sebevědomí, že už si mysleli, že už mají vítězství v kapse a nějak to dohrajou," konstatoval Bucha.

"My vyrovnali se štěstím, když jejich vlastní hráč si to poslal do šibenice. To je dost překvapilo a zkomplikovalo jim to zápas, o kterém si mysleli, že s přehledem dotáhnou do vítězného konce," doplnil autor šesti ligových gólů v sezoně.

Italové dohrávali v devíti. V 84. minutě byl vyloučen Sandro Tonali a v závěru nastavení dostal červenou kartu i Riccardo Marchizza. "V soubojích dost přitvrdili a začali dělat zákeřné fauly, za který byl třeba Tonali vyloučený. Bylo vidět, že po gólu na 1:1 to úplně neunášejí. Dostali jsme je do pozice, ve které jsme je chtěli mít. Byli dost nervózní a mohli jsme to třeba využít ještě líp," prohlásil Bucha.

Se spoluhráči už myslí na sobotní duel s domácím Slovinskem, který může výrazně napovědět o postupových šancích české reprezentace. "Už jsme zápas s Itálií uzavřeli. Řekli jsme si, že bod je pro nás dobrý a takový odrazový můstek do dalšího utkání, kde máme za cíl zvítězit," upozornil Bucha.

"Co bychom měli zlepšit? Určitě se víc tlačit do ofenzivních akcí, toho v zápase s Itálií bylo míň. Chtělo by to sypat víc centrů do vápna a víc dostat soupeře pod tlak. Víc bych se tlačil i do střeleckých možností. Kvalita Italů byla velká, teď bychom se mohli dostávat do víc situací a vstřelit góly," dodal rodák z Mělníku.