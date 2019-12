Brutální ubodání důchodce v Plzni potrestal soud 22 lety vězení

Plzeň - Výjimečný trest 22 let vězení se zvýšenou ostrahou vyměřil dnes Krajský soud v Plzni devětadvacetiletému Tomáši Dunkovi z Písku za loňskou brutální vraždu seniora v Plzni. Podle spisu pořezal nožem chodkyni, pak bezdůvodně napadl jednasedmdesátiletého muže, který byl na dopolední procházce, a zasadil mu nožem 74 ran. Druhý den při zadržení uhodil golfovou holí policistku. Dunka se na místě proti verdiktu odvolal, o věci tak bude rozhodovat ještě Vrchní soud.

Soud dále Dunkovi nařídil, aby zaplatil dvěma pozůstalým milionové odškodné. Uložil mu také ústavní psychiatrické a protitoxikomanické léčení. Trest je úhrnný, soud muže odsoudil kromě vraždy také za výtržnost, ublížení na zdraví a násilí proti úřední osobě.

Dunka byl původně obžalován v mírnější sazbě, podle níž mu hrozilo až 18 let vězení. Soud ale věc posoudil podle nejpřísnější kvalifikace, podle které mu hrozil výjimečný trest, tedy až doživotí. Obžalovaný se ke skutkům přiznal. Tvrdil, že je schizofrenik, s touto nemocí se deset let léčí a bere na ni částečný invalidní důchod. Znalkyně ale u soudu jednoznačně uvedly, že schizofrenií netrpí. Má však toxickou psychózu v důsledku dlouhodobého užívání drog.

Podle spisu Dunka loni 13. října napadl odlamovacím nožem čtyřiapadesátiletou ženu, která spěchala časně ráno na trolejbus. Řízl ji zezadu do stehna a utekl. Do Plzně přijel z jižních Čech krátce před tím. O několik hodin později podle soudu ve čtvrti Doubravka zaútočil bezdůvodně na seniora, který tudy procházel. Napadl ho zezadu a bodl ho nožem do krku, pak ho srazil ranou pěstí na zem a zasadil mu dalších nejméně 73 bodných a řezných ran nožem do hlavy, krku, hrudníku a rukou. Tělo odtáhl ke garážím do odvodňovacího koryta, zakryl odpadky a svou mikinou a utekl. Starší muž zemřel. Smrtelná byla šest až sedm centimetrů hluboká bodná rána na krku, která částečně přerušila krční míchu. Podle znalců byla část ran vedena silnou značné intenzity, útok byl surový a zvlášť trýznivý. Právě i kvůli brutalitě útoku soud věc posoudil přísněji.

Další den, když se na Rokycansku Dunka vloupal do zemědělského areálu, ho chtěli zadržet policisté. Muž podle soudu udeřil golfovou holí policistku do ramene. Po zadržení pak policii řekl, že v Plzni zabil muže.

V těle měl stopy pervitinu a metamfetaminu. V době spáchání žalovaných skutků měl podle znalkyň rozpoznávací schopnosti zachované, jeho schopnost se ovládat byla ale podstatně snížená. Podle psychiatričky je Dunkův pobyt na svobodě nebezpečný, hlavně když by bral drogy, což je pravděpodobné. Navrhla proto ochranné ústavní léčení. Uvedla, že je individualistický, disociální, impulsivní, emočně nestabilní, má sklony k zveličování svých zdravotních potíží, manipuluje s informacemi, jeho intelekt je na hranici lehké mentální retardace. Možnost jeho resocializace je výrazně zhoršená až téměř nemožná, tvrdí znalkyně.