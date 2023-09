Brusel varoval sociální sítě kvůli dezinformacím před slovenskými volbami

Bratislava - Evropská komise varovala nejvlivnější sociální sítě kvůli šíření dezinformací a proruské propagandy před sobotními volbami na Slovensku. S odkazem na své zdroje to dnes napsal bruselský web Politico. Mezi evropskými a slovenskými úřady podle obvykle dobře informovaného webu v poslední době rostou obavy, že slovenští uživatelé internetu včetně stoupenců expremiéra Roberta Fica, jehož průzkumy favorizují, šíří dezinformační prokremelskou ideologii.

Činitelé exekutivy Evropské unie se podle webu v posledních týdnech sešli v Bratislavě se zástupci firem jako Alphabet, Meta či TikTok, aby je přesvědčili o potřebě co nejaktivněji postupovat proti dezinformacím. Zváni byli i lidé z vedení společnosti X Elona Muska, kteří však schůzku odmítli. Muskova firma na jaře zrušila svou účast na dobrovolném kodexu boje proti dezinformacím, který za komisi zaštiťuje česká místopředsedkyně Věra Jourová.

Loni schválený akt o digitálních službách (DSA) zavazuje velké digitální platformy působící v EU, aby aktivně vyhledávaly dezinformace a propagandu. Měly by je propojovat s ověřenými fakty a spolupracovat s lidmi, kteří jejich ověřování věnují. Pokud by těmto požadavkům firmy nevyhověly, hrozí jim pokuty až do výše šesti procent ročního celosvětového obratu.

Zúčastněné firmy v Bratislavě popisovaly, jaká opatření proti dezinformacím na Slovensku podnikají, uvedlo Politico. Zástupci sociálních sítí podle webu hodnotili schůzky jako konstruktivní.

Některé slovenské strany včetně Ficova Směru-SD se staví proti další podpoře Ukrajiny. Část uživatelů internetu na Slovensku podle srpnového průzkumu sdílí Kremlem šířenou propagandu o nacistech v ukrajinském vedení či vymyšlené zprávy o Ukrajincích vzdávajících se ruské armádě. Meta loni po tlaku amerických kongresmanů zrušila facebookový profil místopředsedy Směru-SD Ľuboše Blahy, který podle firmy šířil nenávistné projevy.

Současné slovenské volby vzhledem k vyhrocené atmosféře a množství dezinformací budou podle bruselského webu testem účinnosti nových evropských pravidel účinná. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton Politicu řekl, že ochrana regulérnosti voleb je jedním z hlavních cílů DSA. Komise podle něj vyhodnotí, zda jsou pravidla dostatečná či zda potřebují upravit.