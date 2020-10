Brusel poslal do Prahy další reakci k Babišovu auditu

Praha - Evropská komise poslala do Prahy svou reakci na české stanovisko k auditní zprávě komise o údajném střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Serveru Neovlivní.cz to potvrdilo zastoupení Evropské komise v ČR. Podle auditu má Babiš přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem Agrofert a SynBiol. Česku kvůli tomu hrozí, že přijde o unijní dotace. Babiš jakýkoli střet zájmů popírá.

"EK předala dokument české straně, více v tuto chvíli neuvádíme," cituje server mluvčí zastoupení komise v Praze Magdalenu Frouzovou. Vyjádření ministerstva pro místní rozvoj, které vyjádření pro komisi k její loňské auditní zprávě v květnu poslalo, ČTK zjišťuje.

V květnu MMR uvedlo, že EK částečně přistoupila na argumenty českých úřadů k auditu. Auditní zpráva obsahovala 22 zjištění a komise pět z nich uzavřela, dvě zrušila, 12 zjištění nechala otevřených zcela a tři částečně, oznámilo tehdy MMR. Českou odpověď připravili úředníci Národního orgánu pro koordinaci ministerstva pro místní rozvoj společně s kolegy z dotčených resortů.

Podle zdroje Neovlivní.cz setrvává Evropská komise i v nynější reakci na stanovisku, že český premiér je ve střetu zájmů. "Na tom se nic měnit nebude. Nyní reaguje na to, jak Česká republika plní doporučení a zda jsou dostatečná. V některých případech konstatuje, že ano. Další doporučení zůstávají dál otevřená," uvedl zdroj, který je podle serveru obeznámený s korespondencí.

Loňská zpráva auditorů Evropské komise se zabývala dotacemi z unijních strukturálních fondů. Možného Babišova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Vláda v souvislosti s tímto auditem zažalovala EK u Soudního dvora EU kvůli pozastavení jedné z dotačních plateb.

Náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární Martin Smolek v květnu po schválení žaloby vládou uvedl, že kabinet chce získat výklad, zda se na tyto případy uplatní český zákon o střetu zájmů. Brusel pozastavil kvůli auditnímu řízení dotace pro Agrofert na projekty financované z Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí.

Kontrolní výbor Evropského parlamentu vyzval začátkem května Babiše v nezávazných doporučeních, aby odstoupil, nebo přestal přes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpočtu, pokud se premiérův střet zájmů skutečně prokáže. Babiš tehdy jen zopakoval své stanovisko, že žádný střet zájmů nemá a že vyhověl novelizované podobě českého zákona o střetu zájmů. Doporučení nechtěl komentovat.