Brusel navrhl prodloužit zákaz dovozu některých potravin z Ukrajiny do pěti zemí

Brusel - Polské ministerstvo zemědělství dostalo od Evropské komise (EK) návrh týkající se prodloužení zákazu dovozu některých zemědělských produktů z Ukrajiny do Polska, na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a do Bulharska. Na twitteru to dnes napsal šéf polského resortu zemědělství Robert Telus. Zákaz se týká ukrajinské kukuřice, pšenice, řepky a slunečnicových semen. Platí od 2. května a nahradil jednostranná omezení zavedená zeměmi sousedícími s Ukrajinou. Brusel ho navrhuje prodloužit do 15. září.

"Od Evropské komise jsme dostali návrh nového nařízení ohledně zákazu dovozu čtyř produktů do pěti zemí (hraničících s Ukrajinou)," napsal Telus. "Je to návrh, ale doufám, že začne platit od zítřka (od úterý - pozn. ČTK)," dodal polský ministr zemědělství.

Původní zákaz zavedený Evropskou komisí měl skončit dnes. Nevztahuje se na převoz ukrajinských zemědělských výrobků přes území těchto pěti zemí. Polská agentura PAP už dříve uvedla, že tyto státy si přejí, aby Brusel platnost omezení prodloužil až do konce letošního roku.

Restrikce na dovoz ukrajinské pšenice, kukuřice, řepky a slunečnicových semen si Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Rumunsko dohodly s EK v souvislosti s tím, že sedmadvacítka loni krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu liberalizovala podmínky dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny. Napadené zemi chtěla usnadnit vývoz těchto komodit, když Rusko zablokovalo přístavy v Černém moři. Zemědělci například v Polsku nicméně upozorňovali, že místo aby zboží putovalo do zemí v Africe či na Blízkém východě, jak podle původních představ mělo, končilo na polském trhu a polské výrobky mu nebyly schopny cenově konkurovat.

Součástí dohody pětice zemí s Evropskou komisí bylo i to, že se zruší jednostranná omezení, která na dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny jednotlivé státy zavedly.