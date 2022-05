Brusel chystá další ústupky u ropného embarga, šéfka EK jede za Orbánem

Brusel - Evropská komise se chystá znovu upravit návrh podmínek, za kterých mají členské země ukončit dovoz ropy z Ruska. Vedle dříve navržených výjimek pro Maďarsko, Slovensko a Česko zvažuje Brusel možnost přislíbit investice do infrastruktury zemí nejvíce závislých na ruské ropě. Uvedla to dnes agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaný zdroj. Šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová se podle svého mluvčího vydá do Budapešti, kde chce o podpoře embarga přesvědčit jeho nejhlasitějšího odpůrce, premiéra Viktora Orbána.

Komise minulou středu v rámci šestého balíku sankcí za ruskou invazi na Ukrajinu navrhla do konce roku tohoto zcela ukončit dovoz ruské ropy. Opatření, které má režim prezidenta Vladimira Putina připravit o významnou část zdrojů financování vojenské agrese, však odmítly podpořit Budapešť a Bratislava, s dodatečnými podmínkami přišla i Praha. Komise prvním dvěma zemím povolila výjimku do konce roku 2024, Česku pak do poloviny téhož roku.

Maďarsko však embargo odmítlo podpořit i při dosud posledním nedělním jednání unijních velvyslanců, což podle agentury MTI dnes zopakoval ministr zahraničí Péter Szijjártó, podle něhož "Maďaři nesmí platit za válku".

Komise nyní chystá nový návrh, který by členské země mohly mít na stole v úterý. Podle zmíněného zdroje Reuters by jeho součástí mohl být příslib nových investic do ropné infrastruktury, která by zajistila novým unijním zemím náhradní přísun ropy. Von der Leyenová se v Budapešti chystá osobně přesvědčit Orbána, že i jeho země, s níž má Brusel dlouhodobé spory kvůli obavám z porušování evropských hodnot, by měla embargo podpořit.

Šéfka EK původně plánovala oznámit schválení nových sankcí dnes během projevu ke Dni Evropy, na rozdíl od předchozích balíčků protiruských sankcí však kvůli ekonomickým obavám čelí nejednotě.

Unijní exekutiva podle Reuters také zvažuje, že z nejnovějšího balíčku vypustí zákaz přepravy ruské ropy tankery ze zemí EU, který vadil Řecku, Kypru či Maltě. Návrh měl výrazně znesnadnit Rusku dopravovat ropu například na asijské trhy, některé státy však měly obavy, že byznys evropských lodí přeberou společnosti z jiných zemí.