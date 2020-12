Brusel a Londýn stále nehlásí dohodu o vztazích Británie-EU

Brusel/Londýn - Pokud do konce měsíce neuzavřou komplexní dohodu o vzájemných vztazích, mohly by Británie a Evropská unie vyhlásit sérii "minidohod". Podle deníku The Daily Telegraph to uvedl britský ministr Michael Gove. Jednání o novém partnerství podle zákulisních vyjádření váznou i několik dní před koncem přechodného období po lednovém odchodu Británie z evropského bloku, přičemž Londýn trvá na tom, že ustoupit musí EU. Hlavní vyjednávač za Evropskou unii Michel Barnier dnes prohlásil, že rozhovory dospěly do kritického bodu a pokračují.

"Teď je klíčový okamžik. Pokračujeme v tvrdé práci s (britským vyjednávačem) Davidem Frostem a jeho týmem," napsal Barnier na twitteru. Zdůraznil, že EU zůstává oddaná závazku vyjednat poctivou a vzájemně vyváženou dohodu. "Respektujeme svrchovanost Spojeného království. A očekáváme totéž," dodal. V dalším příspěvku ke zjevně klíčovému sporu ohledně rybolovu poznamenal, že Británie i EU musí mít právo stanovovat vlastní zákony a kontrolovat vlastní vody - a "měli bychom být schopni konat, když naše zájmy jsou v sázce".

Obě strany ani po měsících rozhovorů nedospěly ke kompromisu ohledně přístupu unijních rybářů do britských vod či společných pravidel hospodářské soutěže. Přechodné období vyprší 31. prosince a po jeho konci už se Británie nebude řídit unijním právem. Obchodní a další vztahy Británie s EU se po tomto termínu změní, ať bude dohoda schválena či nikoli, při druhé z těchto možností se ale čekají citelnější dopady.

Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock dnes v rozhovoru s televizí Sky News řekl, že "samozřejmě" preferuje uzavření dohody, EU ale předložila nepřiměřené požadavky. "Jsem si jist, že dohody lze dosáhnout, ale je zjevné, že je potřeba posun na straně EU," uvedl.

Dopady ukončení přechodného období bez plně funkčního komplexního partnerství mohou zmírnit menší reciproční dohody týkající se různých sektorů. Podle ministra Govea bude Británie s unií jednat o "jednostranných rozhodnutích, která učiní život jednodušším". "A může se stát, že tato jednostranná rozhodnutí budou opětována," citoval ministra The Daily Telegraph.

Brusel už přitom kroky v tomto směru zahájil a začal přijímat opatření zaměřená na zajištění plynulé letecké a silniční dopravy; podmínkou EU je, aby Británie zajistila totéž ze své strany. Hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier zároveň v Evropském parlamentu uvedl, že vyjednávání s Londýnem dospěla k "okamžiku pravdy". Europoslanci požadují jako podmínku pro její včasnou ratifikaci ohlášení dohody nejpozději dnes večer, takovému vývoji ale mnoho nenasvědčuje.

"Rozhovory jsou zaseklé," citoval zpravodajský web BBC nejmenovaného činitele unijní strany. "Nejde jen o ryby. Spojené království má další požadavky a rovné hrací pole (společná pravidla hospodářské soutěže; pozn. ČTK) není vyřešené," pokračoval zdroj BBC.

Agentuře Bloomberg nejmenované osoby informované o průběhu rozhovorů řekly, že uzavření vyjednávání do dnešního večera nevidí jako pravděpodobné, zároveň však mají za to, že přetrvávající spory lze stále vyřešit. Podle BBC bude zřejmě o osudu současných vyjednávání rozhodnuto do Vánoc.

Předseda europarlamentního výboru pro mezinárodní obchod Bernd Lange odpoledne na twitteru uvedl, že nedodržení dnešního termínu pro oznámení dohody by mělo "zjevné" důsledky. "EP nebude znát dohodnutý text, nebude v pozici, aby jej mohl do konce přechodného období posoudit. Takže učiňte přípravy na období bez dohody a dohodněte se Spojeným královstvím krizová opatření," vzkázal.

Případná dohoda uzavřená na poslední chvíli by ale podle komentátorů mohla začít platit v rámci takzvaného předběžného provádění i bez souhlasu europoslanců. Ti by pak mohli ujednání schválit dodatečně až na začátku příštího roku.