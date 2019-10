Brusel a Londýn oznámí, zda mají brexitovou dohodu

Brusel/Londýn - Dnešek by měl přinést zásadní vyjasnění způsobu, kterým Británie za 15 dní odejde z Evropské unie. Unijní brexitový vyjednavač Michel Barnier seznámí zástupce členských zemí se závěry dlouhých úterních rozhovorů, které označil za poslední šanci na dosažení brexitové dohody před čtvrtečním summitem EU. Zdroje blízké jednání hovořily během středy o významném posunu, zda se však skutečně podařilo najít shodu v klíčové otázce irské hranice, bude jasné až dnes.

Barnier v úterý podle některých unijních ministrů řekl, že dnešek by měl sloužit k tomu, aby měly členské země čas připravit dojednaný návrh dohody do závěru summitu. Některá média s odvoláním na své zdroje v úterý večer informovala o tom, že se dohoda velmi přiblížila, jiná byla opatrnější.

Pokud by dnes vyšlo najevo, že aktuální jednání zkrachovala, neznamená to definitivní konec šancí na spořádaný odchod Británie. Unijní lídři mohou ve čtvrtek zvážit uspořádání mimořádného summitu, který by dal vyjednavačům několik dní navíc. Ve hře také stále může být další odklad brexitu, o němž však nechce slyšet britský premiér Boris Johnson. Předseda menšinové vlády dnes bude v parlamentu čelit poslaneckým interpelacím. Část opozičních stran již přitom dala najevo, že nehodlá pro případnou dohodu při parlamentním schvalování zvednout ruku.