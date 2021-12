Brooklynu proti Philadelphii nepomohl ani návrat Duranta

New York - Basketbalisté Brooklynu v NBA doma prohráli s Philadelphií 102:110. Desátou porážku v sezoně neodvrátil ani Kevin Durant, který se vrátil z karantény a 33 body potvrdil roli nejlepšího střelce soutěže. Na Brooklyn se teď může v čele Východní konference dotáhnout Chicago, které má jen o jednu výhru horší bilanci a zápas k dobru.

Oba týmy se střídaly ve vedení, ještě pět minut před koncem těsně vedl Brooklyn po dvou koších Duranta, jenže o tři minuty později dali hosté dvě trojky po sobě a získali sedmibodové vedení, které už nepustili. A to hlavně díky 34 bodům Joela Embiida a 25 bodům Tyrese Maxeye.

Patnáct sekund před koncem se Embiid s Durantem dostali do slovní roztržky a oba dostali technickou chybu. Nažhavený Embiid pak výhru slavil hodně emotivbně a po hráčích Brooklynu pokřikoval, ať jdou domů. "Jde jen o soupeření. Já mám ke Kevinu Durantovi velký respekt. Jestli má někdo více talentu než já, tak je to právě on. Obdivuji jeho hru. Ale každá výhra je důležitá, zvláště když porazíte nejlepšího v konferenci," řekl Embiid.

Brooklyn vedle Duranta táhl i James Harden, který zaznamenal triple double za 33 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí. Sixers uspěli i bez trenéra Doca Riverse, který musel do karantény kvůli pravidlům koronavirového protokolu. Mužstvo vedl asistent Dan Burke.

Třetím týmem Východní konference jsou obhájci titulu z Milwaukee, kteří porazili domácí Orlando 136:118 a připsali si pátou výhru za sebou. Janis Adetokunbo k tomu přispěl 33 body a 12 doskoky. Jrue Holiday přidal 25 bodů a Khris Middleton 22. Z této trojice zaznamenal každý alespoň dvacet bodů už v sedmém zápase v sezoně a Bucks všechny vyhráli.

Washington doma zdolal Cleveland 110:93 a připsal si důležité vítězství v boji o nejlepší šestku Východní konference. Z osmé příčky nyní ztrácí na pátý Cleveland dvě výhry. Bradley Beal, který se stejně jako Durant vrátil z dvanáctidenní karantény, táhl Wizards s 29 body a 10 asistencemi.

Ze čtvrtečního programu vypadl zápas Denver - Golden State, který pár hodin před začátkem odložilo vedení NBA kvůli nedostatku zdravých hráčů domácích Nuggets. Sestavu Denveru zdecimovala zranění a nové případy nákazy koronaviru, do karantény musel i kouč Michael Malone. Od začátku sezony je to jedenáctý odložený zápas v lize.

NBA:

Brooklyn - Philadelphia 102:110, Orlando - Milwaukee 118:136, Washington - Cleveland 110:93.

Utkání Denver - Golden State bylo odloženo.

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 33 23 10 69,7 2. Philadelphia 35 19 16 54,3 3. New York 35 17 18 48,6 4. Boston 35 16 19 45,7 5. Toronto 31 14 17 45,2

Centrální divize:

1. Chicago 32 22 10 68,8 2. Milwaukee 37 24 13 64,9 3. Cleveland 35 20 15 57,1 4. Indiana 35 14 21 40,0 5. Detroit 33 5 28 15,2

Jihovýchodní divize:

1. Miami 35 22 13 62,9 2. Charlotte 36 19 17 52,8 3. Washington 35 18 17 51,4 4. Atlanta 34 15 19 44,1 5. Orlando 36 7 29 19,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 36 22 14 61,1 2. Dallas 34 16 18 47,1 3. San Antonio 33 14 19 42,4 4. New Orleans 35 13 22 37,1 5. Houston 35 10 25 28,6

Severozápadní divize:

1. Utah 34 25 9 73,5 2. Denver 33 17 16 51,5 3. Minnesota 34 16 18 47,1 4. Portland 34 13 21 38,2 5. Oklahoma City 34 12 22 35,3

Pacifická divize:

1. Golden State 34 27 7 79,4 2. Phoenix 34 27 7 79,4 3. LA Clippers 35 18 17 51,4 4. LA Lakers 36 17 19 47,2 5. Sacramento 36 15 21 41,7