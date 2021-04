Brooklyn v NBA zdolal Phoenix, zářili Irving i uzdravený Durant

New York - Basketbalisté Brooklynu potvrdili svou pozici v čele Východní konference NBA a porazili dvojku Západu Phoenix 128:119. Nets táhli především Kyrie Irving, jenž si připsal 34 bodů včetně pěti trojek, šest doskoků a 12 asistencí, a také hvězdný Kevin Durant, který do sestavy naskočil po týdenní absenci kvůli pohmožděnému stehennímu svalu coby náhradník a zaznamenal 33 bodů a šest doskoků.

Nets stříleli trojky s úspěšností 46 procent a vypracovali si náskok až 16 bodů. Durant při návratu na palubovku odehrál 28 minut, proměnil 12 z 21 pokusů. "Dobrý začátek. Doufám, že se od tohoto zápasu odrazím a budu ve svých výkonech pokračovat," uvedl.

Suns nestačilo ani 36 bodů Devina Bookera, 20 bodů a 14 doskoků Torreyho Craiga nebo 20 bodů a 13 doskoků Deandreho Aytona. Druhý nejlepší celek Západní konference v poločase o dva body vedl, ale poprvé od ledna podruhé za sebou prohrál.

"Začali jsme dobře, ale oni zkrátka proměňovali a proměňovali. Mohla za to špatná komunikace v naší defenzivě," uvedl Booker. Na vedoucí Utah, který má jako první tým jisté play off, ztrácí Phoenix dvě utkání stejně jako třetí Clippers a míří do vyřazovací části poprvé od roku 2010.

Stephen Curry přispěl k triumfu Golden State 117:113 proti Sacramentu 37 body včetně sedmi trojek a jen za duben se dostal už na 85 proměněných střel zpoza perimetru. O tři trojky tak překonal rekord Jamese Hardena z listopadu 2019. Curryho tým navíc ještě do konce měsíce čekají dvě utkání. "Je neuvěřitelný," řekl o Currym Draymond Green, jenž k výhře Warriors přispěl osmi body, 14 doskoky a 13 asistencemi.

Atlanta zdolala Milwaukee 111:104. Zvládla to i bez Trae Younga, jenž vynechal druhý duel kvůli vyvrtnutému kotníku. Oporou byl především Srb Bogdan Bogdanovič s 32 body, který trefil šest trojek z 11 a celkem 12 z 21 pokusů z pole. Atlanta uspěla v dubnu pojedenácté ze 14 utkání a celkově má pod koučem Natem McMillanem bilanci 20-7. Bucks nepomohl ani výborný výkon Janise Adetokunba, jenž nasbíral 31 bodů a 14 doskoků.

Pátou porážku v řadě a další ránu v boji o šesté místo v Západní konferenci utrpěl Portland, který nestačil na Memphis (113:120). Hvězdou duelu se stal Ja Morant: mladý rozehrávač Grizzlies nastřílel 28 bodů a přidal osm přihrávek. Washington dovedl k osmému triumfu v řadě, tentokrát 119:110 nad Clevelandem, 33 body Bradley Beal.

Výsledky NBA

Atlanta - Milwaukee 111:104, Brooklyn - Phoenix 128:119, Charlotte - Boston 125:104, Golden State - Sacramento 117:113, Orlando - Indiana 112:131, Portland - Memphis 113:120, Washington - Cleveland 119:110.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 61 41 20 67,2 2. Philadelphia 60 39 21 65,0 3. New York 61 34 27 55,7 4. Boston 61 32 29 52,5 5. Toronto 60 25 35 41,7

Centrální divize:

1. Milwaukee 60 37 23 61,7 2. Indiana 60 29 31 48,3 3. Chicago 60 25 35 41,7 4. Cleveland 60 21 39 35,0 5. Detroit 61 18 43 29,5

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 61 34 27 55,7 2. Miami 61 32 29 52,5 3. Charlotte 60 30 30 50,0 4. Washington 60 27 33 45,0 5. Orlando 60 18 42 30,0

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Dallas 59 33 26 55,9 2. Memphis 59 31 28 52,5 3. San Antonio 59 30 29 50,8 4. New Orleans 60 26 34 43,3 5. Houston 61 15 46 24,6

Severozápadní divize:

1. x-Utah 60 44 16 73,3 2. Denver 60 39 21 65,0 3. Portland 60 32 28 53,3 4. Oklahoma City 60 20 40 33,3 5. Minnesota 61 17 44 27,9

Pacifická divize:

1. Phoenix 60 42 18 70,0 2. LA Clippers 62 43 19 69,4 3. LA Lakers 60 35 25 58,3 4. Golden State 61 31 30 50,8 5. Sacramento 60 24 36 40,0

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.