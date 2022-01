Brooklyn v NBA porazil Indianu, poprvé nastoupil neočkovaný Irving

New York - Poprvé v sezoně NBA nastoupil Kyrie Irving a pomohl basketbalistům Brooklynu k vítězství na hřišti Indiany 129:121. Hvězdný rozehrávač, jenž odmítá očkování proti covidu-19 a nemůže nastupovat v domácích zápasech v New Yorku, si připsal 22 bodů a čtyři asistence.

Irving sledoval dosavadních 35 utkání Nets pouze jako divák, neboť klub se rozhodl, že hráče na "částečný úvazek" využívat nebude. Koronavirová krize posledních dní ale přiměla vedení změnit postoj.

"Všichni víme, jaká je situace. Proto ji budu brát takovou, jaká je, den po dni a basketbal si prostě užiju. Uvidíme, jak se to vyvrbí dál," řekl Irving, jenž stále doufá, že do konce ročníku bude moci hrát také v domácí hale Barclays Center. Ve středečním zápase trefil devět ze 17 střel a získal tři míče.

Nets v utkání prohrávali až o 19 bodů, ještě v poločase ztráceli 13 a byť výsledná úspěšnost střelby přes 56 procent je skvělá, v utkání trefili jen pět z 21 trojek. Spolehnout se mohli na Kevina Duranta: hvězda týmu trefila 15 z 24 pokusů a skončila na 39 bodech, osmi doskocích a sedmi asistencích. Třetí tahoun týmu James Harden přidal 18 bodů.

Brooklyn na druhé příčce Východní konference ztrácí s bilancí 25-12 jen jeden a půl zápasu na Chicago. Indianě nepomohl ani triple double Domantase Sabonise za 32 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí či 30 bodů Lance Stephensona.

Velkou slávu má za sebou Dallas, jenž zdolal nejlepší tým soutěže Golden State 99:82 a povolil mu tak nejméně bodů v sezoně. Před zápasem Mavericks vyvěsili ke stropu dres číslo 41 Dirka Nowitzkiho, klubové legendy, jež Dallasu pomohla v roce 2011 k dosud jedinému titulu v NBA.

Třiačtyřicetiletý Němec, jenž před necelými třemi lety odešel do sportovní penze, si ceremonii užil s osmi spoluhráči z mistrovské sezony, a to včetně současného kouče Dallasu Jasona Kidda. "Skoro jsem to zvládl bez toho, abych se dojal, ale kluci mě vždy dostanou," smál se Nowitzki, nejužitečnější hráč NBA z roku 2007.

Po ceremoniálu už sledoval, jak Mavericks před téměř 20.500 diváky udrželi Stephena Curryho na 17 bodech, když trefil jen pět z 24 střel. Na straně domácích zazářil Luka Dončič, jenž si připsal 26 bodů, osm asistencí a sedm doskoků. Domácí rozhodli v poslední části, kterou ovládli 29:15.

Ani coby náhradník s Oklahoma City necestoval Vít Krejčí, jenž tak mohl jen na dálku sledovat, jak jeho tým prohrál v Minnesotě 90:98. Český reprezentant se nyní připravuje na start farmářské G-League, v níž ho s Blue čeká už dnes první duel základní části v Kalifornii proti Santa Cruz Warriors.

Thunder v Minneapolis nepomohlo ani 19 bodů Shaie Gilgeous-Alexandera či 14 bodů, 15 doskoků a šest asistencí nejlepšího nováčka Západní konference za prosinec Joshe Giddeyho. Wolves spoléhali na Anthonyho Edwardse, autora 22 bodů, či navrátilce Karla-Anthonyho Townse, který měl 17 bodů a 16 doskoků.

Ani další skvělý výkon Nikoly Jokiče, jenž zaznamenal 26 bodů, 21 doskoků a 11 finálních přihrávek, nestačil Denveru proti Utahu, kterému podlehl 109:115. Nuggets prohráli podruhé za sebou a v Západní konferenci jsou s bilancí 18-18 až osmí. Třetí Jazz (bilance 28-10) táhl Chorvat Bojan Bogdanovič, autor 36 bodů a 13 doskoků.

Utkání NBA

Boston - San Antonio 97:99, Charlotte - Detroit 140:111, Dallas - Golden State 99:82, Denver - Utah 109:115, Indiana - Brooklyn 121:129, Milwaukee - Toronto 111:117, Minnesota - Oklahoma City 98:90, Orlando - Philadelphia 106:116, Portland - Miami 109:115, Sacramento - Atlanta 102:108, Washington - Houston 111:114.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 36 24 12 66,7 2. Philadelphia 37 21 16 56,8 3. Toronto 35 18 17 51,4 4. Boston 38 18 20 47,4 New York 38 18 20 47,4

Centrální divize:

1. Chicago 35 25 10 71,4 2. Milwaukee 40 25 15 62,5 3. Cleveland 38 21 17 55,3 4. Indiana 39 14 25 35,9 5. Detroit 36 7 29 19,4

Jihovýchodní divize:

1. Miami 39 24 15 61,5 2. Charlotte 39 20 19 51,3 3. Washington 38 19 19 50,0 4. Atlanta 37 17 20 45,9 5. Orlando 39 7 32 17,9

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 39 25 14 64,1 2. Dallas 38 20 18 52,6 3. San Antonio 37 15 22 40,5 4. New Orleans 38 13 25 34,2 5. Houston 39 11 28 28,2

Severozápadní divize:

1. Utah 38 28 10 73,7 2. Denver 36 18 18 50,0 3. Minnesota 38 18 20 47,4 4. Portland 37 14 23 37,8 5. Oklahoma City 37 13 24 35,1

Pacifická divize:

1. Golden State 37 29 8 78,4 Phoenix 37 29 8 78,4 3. LA Lakers 39 20 19 51,3 4. LA Clippers 38 19 19 50,0 5. Sacramento 40 16 24 40,0